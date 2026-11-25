Ulga podatkowa dla krwiodawców wzrośnie dwukrotnie. Fot. Utoimage/shutterstock

Ulga podatkowa dla krwiodawców wzrośnie dwukrotnie. Od 2027 roku wartość jednego litra oddanej krwi, uwzględniana przy rozliczeniu, zwiększy się ze 130 zł do 260 zł. Nowe przepisy podpisał już prezydent Karol Nawrocki.

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Nowe przepisy dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. Temat, jakim jest ulga podatkowa – zmiany 2027, dotyczy więc nie tylko krwiodawców.

Wyższa ulga podatkowa dla krwiodawców od 2027 roku

To nie znaczy, że dawcy dostaną 260 zł za każdy oddany litr krwi. Kwota ma znaczenie przy rozliczeniu podatkowym. Na jej podstawie wyliczana jest wartość krwi, którą honorowi dawcy mogą odliczyć od dochodu lub przychodu

Z odliczenia mogą skorzystać osoby rozliczające się według skali podatkowej oraz podatnicy opodatkowani ryczałtem. W pierwszym przypadku wartość oddanej krwi pomniejsza dochód, a w drugim przychód.

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Krew można odliczyć od podatku, ale ulgę należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym:

PIT-37 lub PIT-36 – w przypadku rozliczenia według skali podatkowej, PIT-28 – w przypadku ryczałtu.

Do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/O. Podstawą do skorzystania z odliczenia jest zaświadczenie o ilości oddanej krwi lub jej składników, wydane przez jednostkę publicznej służby krwi.

Z ulgi mogą korzystać również przedsiębiorcy oraz osoby uzyskujące przychody m.in. z najmu i dzierżawy. W ich przypadku odliczenie można uwzględnić już podczas obliczania zaliczek na podatek w trakcie roku.

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Trzeba pamiętać o ograniczeniu. Łączna wartość darowizn odliczanych od dochodu lub przychodu nie może przekroczyć 6 proc. rocznej kwoty dochodu lub przychodu podatnika. Limit jest wspólny dla kilku rodzajów darowizn, w tym przekazanych na:

honorowe krwiodawstwo, cele pożytku publicznego, kult religijny, kształcenie zawodowe, odbudowę zabytków.

Jakie przywileje przysługują honorowym dawcom krwi?

Honorowi krwiodawcy mają prawo do zwolnienia od pracy w dniu donacji oraz w dniu następnym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Mogą też skorzystać z wolnego na czas okresowych badań lekarskich.

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Nieobecność w pracy trzeba potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez placówkę publicznej służby krwi. Gdy pracownik chce oddać krew, o planowanej donacji należy wcześniej poinformować pracodawcę.

Osoby z tytułem Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi mają jeszcze więcej uprawnień. Mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych w aptekach poza kolejnością. Przysługuje im też bezpłatny dostęp do wybranych leków refundowanych oraz preparatów uzupełniających składniki odżywcze po oddaniu krwi, m.in. żelaza, kwasu foliowego i witamin.