"Avatar 4" jednak powstanie. Chyba Fot. Kadr z "Avatara: Ognia i popiołu"

Fani Na'vi mogą odetchnąć. Przynajmniej na chwilę. Disney oficjalnie wpisał "Avatara 4" do kalendarza premier. Choć filmy Jamesa Camerona zarobiły łącznie ponad, uwaga, 6,5 mld dolarów, przyszłość serii wcale nie jest przesądzona.

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Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Pandora może podzielić los niedokończonych franczyzn, w stylu "Niezgodnej", "Niesamowitego Spider-Mana" czy "Fantastycznych zwierząt". Teraz jednak, jak donosi Collider, Disney podczas prezentacji Upfronts w Buenos Aires pokazał "Avatara 4" na liście nadchodzących filmów – obok "Czarnej Pantery 3" i "Iniemamocnych 3". Data premiery? 21 grudnia 2029 roku. "Piątka" ma trafić do kin 19 grudnia 2031 roku.

To ważny sygnał, bo wokół serii zrobiło się ostatnio nerwowo. Jak pisaliśmy w naTemat, w mediach pojawiły się doniesienia, że Disney rozważa poważne cięcie kosztów kolejnych części. A przypomnijmy, że każda z dwóch ostatnich części kosztowała ponad 400 milionów dolarów.

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"Avatar 4" chyba powstanie. Miliardy dolarów to jednak za mało, żeby Cameron mógł spać spokojnie

Brzmi absurdalnie? Biorąc pod uwagę pieniądze, jakie zarobiła seria, trochę tak. Ale w świecie "Avatara" miliard to... rozczarowanie. Pierwszy film z 2009 roku zarobił ponad 2,9 mld dolarów i długo był najbardziej kasowym filmem w historii – zdetronizowali go dopiero "Avengers: Koniec gry". "Istota wody" z 2022 roku dorzuciła ok. 2,3 mld.

A "Ogień i popiół"? Mimo Oscara za efekty specjalne zakończył kinową przygodę z wynikiem ok. 1,48 mld dolarów – przy budżecie szacowanym na ponad 400 mln. Każde inne studio otwierałoby szampana, ale Disney raczej liczył koszty i kręcił nosem. W końcu wpływy zmniejszyły się o ponad jedną trzecią.

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Sam Cameron zresztą nie pomagał. Jeszcze przed premierą trójki przyznał w "Variety", że kluczowe jest to, czy "Avatar 3" w ogóle na siebie zarobi. – To znaczy, na pewno zarobimy, ale jak wiele zysku będzie i czy okaże się on wystarczającą motywacją, by rozbudować uniwersum. A może warto wstrzymać się z pracą i zastanowić się nad tym, jak obniżyć koszty produkcji? – powiedział na łamach gazety. Reżyser "Titanica" i "Terminatora" podkreślał, że nie chce utknąć wyłącznie na Pandorze – w planach ma m.in. adaptację "Diabłów" Joego Abercrombiego i film o Hiroszimie.

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Co wiemy o "Avatarze 4"? Część już nakręcono

Dobra wiadomość jest taka, że część "czwórki" nakręcono... lata temu. Trinity Jo-Li Bliss, czyli Tuk, miała dziewięć lat, gdy grała w scenach do czwartej części. Dziś ma 17. Producentka wykonawcza Rae Sanchini potwierdziła z kolei serwisowi Inverse, że trwają przygotowania do dwóch kolejnych filmów. Ustalane są budżety, harmonogram i technologia, która przy "Avatarach" jest kluczowa.

A sama fabuła? W rozmowie z "Empire" Cameron sugerował, że "Ogień i popiół" to dopiero początek drogi Quaritcha do odkupienia. Reżyser potwierdził również, że między finałem 3. części a 4. rozdziałem nastąpi skok czasowy. W kolejnej odsłonie bohaterowie będą starsi o kilka lat.