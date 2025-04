Jak przygotować się blackout? Dowiedz się, jak skompletować niezbędne zapasy i co robić, gdy zabraknie prądu Fot. Canva.com

Reklama.

Dlaczego warto myśleć o blackoucie zawczasu?

Chociaż poważne i długotrwałe awarie zasilania zdarzają się w Polsce stosunkowo rzadko, mogą być spowodowane przez różne czynniki: ekstremalne warunki pogodowe (wichury, śnieżyce, upały), awarie techniczne w sieciach przesyłowych czy nawet celowe działania. Brak prądu to nie tylko brak światła. To także:

Brak ogrzewania lub klimatyzacji: Szczególnie groźne zimą i podczas fal upałów. Problemy z komunikacją: Telefony stacjonarne mogą nie działać, a sieci komórkowe mogą być przeciążone lub nadajniki stracić zasilanie. Brak dostępu do wody: Pompy wodne mogą przestać działać. Problemy z przechowywaniem żywności: Lodówki i zamrażarki przestają chłodzić. Zakłócenia w działaniu usług: Bankomaty, terminale płatnicze, stacje benzynowe mogą być nieczynne. Trudności w dostępie do informacji: Telewizja i internet przestają działać.

Reklama.

Przygotowanie minimalizuje stres i potencjalne zagrożenia związane z tymi niedogodnościami.

Twoja domowa apteczka na brak prądu: Podstawowe zapasy

Kluczem jest zgromadzenie zapasów, które pozwolą Ci funkcjonować przez co najmniej 72 godziny bez dostępu do prądu i bieżących zakupów. Oto lista najważniejszych rzeczy:

Woda: Minimum 3-4 litry na osobę dziennie (do picia, higieny, przygotowania posiłków). Warto mieć zapas wody butelkowanej . Żywność: Produkty o długim terminie ważności, niewymagające gotowania lub łatwe do przygotowania bez prądu (konserwy, suchary, batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, dania liofilizowane, mleko UHT). Pamiętaj o otwieraczu do konserw! Oświetlenie awaryjne: Latarki (najlepiej LED – energooszczędne) – kilka sztuk, w tym czołówka (wolne ręce). Zapasowe baterie do latarek. Świece i zapałki/zapalniczka (używaj BARDZO ostrożnie, z dala od łatwopalnych materiałów i nigdy nie zostawiaj bez nadzoru!). Lepszą alternatywą mogą być lampki LED na baterie lub lampy naftowe (wymagają odpowiedniej wentylacji i ostrożności). Źródła zasilania: Naładowane powerbanki do telefonów i innych małych urządzeń. Radio na baterie lub korbkę – do słuchania komunikatów. Dodatkowe baterie do radia. Apteczka pierwszej pomocy: Uzupełniona o podstawowe leki (przeciwbólowe, na problemy żołądkowe), środki opatrunkowe, środki do dezynfekcji. Leki przyjmowane na stałe: Zapas na kilka dni. Środki higieniczne: Mokre chusteczki, suchy szampon, środki do dezynfekcji rąk, papier toaletowy. Gotówka: Niewielka suma w niskich nominałach – terminale płatnicze i bankomaty mogą nie działać. Ważne dokumenty: Kopie dowodu osobistego, paszportu, aktów urodzenia, dokumentacji medycznej – przechowywane w bezpiecznym, wodoodpornym miejscu. Ciepłe ubrania i koce: Szczególnie ważne w chłodniejszych porach roku. Śpiwory również mogą się przydać. Narzędzia: Podstawowy zestaw, np. multitool.

Reklama.

Przygotuj swój dom i rodzinę

Oprócz zapasów, warto podjąć kilka działań:

Urządzenia elektryczne: Zainwestuj w listwy przeciwprzepięciowe , aby chronić wrażliwy sprzęt. Podczas blackoutu odłącz od gniazdek większość urządzeń (TV, komputer), aby uniknąć uszkodzenia podczas nagłego powrotu napięcia. Zostaw włączoną jedną lampkę, by wiedzieć, kiedy prąd wróci. Systemy alarmowe i bezpieczeństwa: Upewnij się, że mają sprawne zasilanie awaryjne (baterie). Ogrzewanie: Jeśli masz alternatywne źródło ciepła (np. kominek), upewnij się, że masz zapas paliwa i że system jest sprawny. Pamiętaj o wentylacji i czujniku tlenku węgla (czadu) ! Nigdy nie używaj wewnątrz kuchenek turystycznych czy grilli przeznaczonych do użytku na zewnątrz. Komunikacja: Ustal z rodziną plan komunikacji na wypadek awarii (np. miejsce spotkania, kontakt do osoby spoza Waszego rejonu). Miej zapisane na kartce najważniejsze numery telefonów. Samochód: Utrzymuj co najmniej pół baku paliwa – stacje benzynowe mogą nie działać. W samochodzie możesz też naładować telefon (jeśli masz ładowarkę samochodową).

Reklama.

Nadszedł blackout – co teraz?

Zachowaj spokój. Panika nie pomaga. Sprawdź bezpieczniki: Upewnij się, że problem nie leży tylko w Twoim domu/mieszkaniu. Wyjrzyj na zewnątrz – czy sąsiedzi też nie mają prądu? Zgłoś awarię: Jeśli to możliwe (działa telefon), zadzwoń na numer alarmowy pogotowia energetycznego (zwykle 991 ). Nie blokuj linii alarmowej 112, chyba że istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Oszczędzaj baterie: Używaj telefonu tylko w razie potrzeby. Wyłącz transmisję danych i Wi-Fi, jeśli nie są konieczne. Używaj latarek oszczędnie. Nie otwieraj lodówki i zamrażarki bez potrzeby: Zamknięta lodówka utrzyma chłód przez kilka godzin, a zamrażarka nawet przez 1-2 dni (jeśli jest pełna). Używaj oświetlenia ostrożnie: Postaw świece na stabilnych, niepalnych podłożach, z dala od zasłon, książek itp. Nigdy nie zostawiaj ich bez nadzoru i zgaś przed snem. Słuchaj komunikatów: Włącz radio na baterie , aby dowiedzieć się o sytuacji i przewidywanym czasie usunięcia awarii. Pomóż innym: Sprawdź, czy Twoi sąsiedzi, zwłaszcza osoby starsze, chore lub samotne, nie potrzebują pomocy. Ubierz się ciepło: Nawet w cieplejsze dni temperatura w domu może spaść po kilku godzinach bez ogrzewania.

Bądź gotowy, nie zaskoczony

Przygotowanie na blackout to nie przejaw panikarstwa, ale odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich. Skompletowanie podstawowych zapasów i opracowanie prostego planu działania zajmuje niewiele czasu, a może znacząco podnieść komfort i bezpieczeństwo podczas awarii zasilania. Nie czekaj na ostatnią chwilę – zadbaj o swoje przygotowanie już dziś. Spokój ducha w kryzysowej sytuacji jest bezcenny.

Sytuacja z Hiszpanii może się powtórzyć?

W poniedziałek dużą awarią prądu zostały dotknięte kontynentalna Hiszpania i część Portugalii oraz Francji. Doszło do niej około godz. 12.30.

Reklama.