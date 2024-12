Pogarda dla słabszych, pogarda dla prawdy, prawa i reguł zwyczajowych, chorobliwa fascynacja siłą, barbarzyńskie zamiłowanie do przemocy, w różnych jej przejawach, także werbalnym i symbolicznym. Awersja do powściągliwości, niechęć do umiaru i wszelkiej delikatności.

W tej "kuchni polskiej" niezmiennie serwują wywar z naszych wad, przywar, deficytów, niedostatków, ułomności, kompleksów, rozczarowań, resentymentów i niespełnień". I to on jest naszym specialite de la maison, że posłużę się językiem, który tak nie smakuje naszym wschodniakom, szczególnie gdy używa go kandydat na prezydenta, którego ( i jego i języka) nienawidzą, bo ten język jest w ich oczach przejawem wyniosłości i pańskości, kontrastującym z przaśnym językiem siły i boksu bliskim ich kandydatowi.

Co z tego, że on po francusku, jak my go możemy z kopa i w ryj, paniczyka. A może ta konstatacja jest zbyt smutna i kategoryczna? Może jak ze wszystkim u nas, jesteśmy trochę niedookreśleni, wschodni i zachodni zarazem, jak to ktoś powiedział, za bardzo zachodni, by być do końca wschodem i jednocześnie za bardzo wschodni, by być naprawdę Zachodem.