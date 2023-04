B ezpłatne in vitro dla około 100 par to efekt ujawnienia skandalu wokół treści podręcznika do HiT na temat in vitro oraz dzieci poczętych dzięki tej metodzie. Bezczelny Lewak założył zrzutkę na proces przeciwko twórcom podręcznika. Kasy zebrano tak dużo, że cześć pójdzie właśnie na sfinansowanie leczenia metodą in vitro.





100 par skorzysta z bezpłatnego in vitro. "Najpiękniejsza odpowiedź na tę obłąkaną krucjatę"

Beata Pieniążek-Osińska

