– Byłem zawsze dzieckiem, które stało na bramce w szkole. Co to znaczyło? Zawsze byłem dzieckiem otyłym i pamiętam to do dzisiaj. Rodzina bliższa i dalsza, (…) z wielką miłością, bo nie chciała przecież stygmatyzować, mówiła: nasz kochany grubasek. To też pamiętam – opowiada aktor Robert Kudelski, ambasador kampanii "Porozmawiajmy szczerze o otyłości. Dodaje, że słowa, które ranią zostają w człowieku na bardzo długo.





Kudelski o chorobie otyłościowej: Od rodziny słyszałem "nasz kochany grubasek"

Beata Pieniążek-Osińska

