Tych leków brakuje w aptekach, bo zapotrzebowanie wciąż rośnie. Szybko rośnie więc też rynek nielegalnej sprzedaży w Internecie. Chodzi o popularne leki na cukrzycę i odchudzanie. Główny Inspektor Farmaceutyczny ostrzega przed kupowaniem leków w sieci. Trafiają tam też podróbki leków, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

Gdy leku na receptę brakuje w aptekach, pacjenci szukają go w sieci. Tam kwitnie nielegalny handel. Zdarzają się też niebezpieczne dla zdrowia podróbki. Lukasz Szczepanski/ REPORTER/ East News

Leki z grupy GLP-1 trafiły w Polsce do refundacji dla pacjentów z cukrzycą typu 2. Jednak w ciągu ostatnich miesięcy to leki, które zrobiły ogromną furorę wśród osób, które chcą zrzucić kilka lub kilkanaście kilogramów. Skutkiem działania tych leków jest bowiem także utrata masy ciała. Dotyczy to nie tylko rynku polskiego. Stąd ich rosnąca popularność w ostatnich miesiącach wśród osób, które na cukrzycę nie chorują. Leki te popularne są w całej Europie, a także w Stanach Zjednoczonych.

O tym, że brakuje określonych leków na cukrzycę, ponieważ wykupywane są ze względu na swoje działanie odchudzające przez osoby, które chcą schudnąć, pisaliśmy już kilka razy w ostatnich miesiącach.

Jak zawsze, w takiej sytuacji, gdy popyt przekracza podaż, zaczyna kwitnąć też czarny rynek. W tym przypadku chodzi o sprzedaż trudno dostępnych w aptekach leków w Internecie. Pojawił się jednak jeszcze gorszy proceder, czyli handel podróbkami tych leków. Tu już nie ma żartów, bo zagrożone może być zdrowie, a nawet życie.

GIF ostrzega

Główny Inspektor Farmaceutyczny właśnie wydał komunikat, w którym ostrzega przed kupowaniem popularnych leków na cukrzycę i odchudzanie w sieci oraz fałszywymi lekami tego typu.

Powodem jest informacja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o tym, że na całym świecie coraz częściej pojawiają się zgłoszenia dotyczące fałszowania tych produktów, które są oferowane przede wszystkim poza legalnym łańcuchem dystrybucji, m.in. na platformach mediów społecznościowych. Tam są oferowane oczywiście bez konieczności posiadania recepty.

Te leki wyłącznie na podstawie recepty w Polsce

"W związku z monitem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odnoszącym się do zwiększonej liczby przypadków fałszowania produktów leczniczych przeciwko cukrzycy typu 2 zawierających w swoim składzie analogi glukagonopodbnego peptydu-1 (GLP-1) naśladujące działanie hormonu regulującego stężenie glukozy we krwi, Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że wszystkie produkty lecznicze zawierające GLP-1, które zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, są dostępne wyłącznie na podstawie recepty" - czytamy w komunikacie.

Jak przypomina GIF, leki te mogą być legalnie nabywane wyłącznie w aptekach stacjonarnych. Nie mogą zaś być "przedmiotem sprzedaży wysyłkowej".

Chodzi o leki, które w ostatnich miesiącach wciąż zyskują na popularności - Ozempic, Victoza i Wegovy. Oprócz leczenia cukrzycy ich dodatkowym skutkiem u wielu osób jest redukcja masy ciała. Sięgają więc po nie coraz chętniej nie tylko cukrzycy, ale też osoby, które chcą schudnąć. W Polsce leki te dostępne są na receptę.

Nieznany skład i bezpieczeństwo

Ze względu na wciąż rosnący popyt, w sieci rozwija się nielegalny handel tymi preparatami. Dotyczy to nie tylko Polski, ale dzieje się również w innych krajach. Nie jest to jednak ani legalne, ani bezpieczne.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje, że "nabywanie produktów leczniczych z nieuprawnionych źródeł, w szczególności w Internecie, wiąże się z wielkim ryzykiem związanym z ich nieznanym składem. W związku z czym jakość i bezpieczeństwo tych produktów jest wątpliwa" - ostrzega przed podrabianymi lekami.

"Mogą być one nieskuteczne, a co gorsze, mogą powodować reakcje toksyczne"- alarmuje.

Jak wyjaśnia, "produkty te nie są dopuszczone do obrotu, ani kontrolowane przez właściwe organy nadzoru rynku farmaceutycznego, ponieważ pochodzą z nielegalnego łańcucha dystrybucji. Ich produkcja często prowadzona jest w nieodpowiednich warunkach przez niewykwalifikowany personel. Ponadto mogą one zawierać liczne zanieczyszczenia, lub mogą być skażone bakteriami. W związku z czym stosowanie produktów pochodzących z nielegalnego łańcucha dystrybucji stanowi duże zagrożenie dla zdrowia publicznego".

Leki pod lupą EMA

Niedawno o popularnych lekach na cukrzycę było głośno, bo trafiły pod lupę Europejskiej Agencji Leków. Specjalny Komitet bada zgłoszenia dotyczące ewentualnego niepożądanego działania leków: ryzyka myśli samobójczych oraz myśli o samookaleczeniu podczas stosowania leków. .