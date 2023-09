Po 8 latach PiS obiecuje poprawę posiłków w szpitalach. Oby nie było jak z kolejkami do lekarzy

Beata Pieniążek-Osińska

P rawo i Sprawiedliwość we wtorek rano opublikowało kolejny punkt programu wyborczego: poprawa jakości posiłków dla pacjentów w szpitalu. Tymczasem szpitale i tak już ledwo przędą, a ich zadłużenie sięga w sumie 19,1 mld zł. Jakość posiłków w szpitalach to problem nierozwiązany od lat. PiS przez ostatnich osiem lat nic z tym nie zrobiło, a dopiero teraz daje obietnicę wyborczą. Oby nie było jak z kolejkami do specjalistów, które obiecywali skrócić, a je wydłużyli.