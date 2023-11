Zmiana czasu to dobry moment, abyś zadbał o zdrowy sen. Zdrowy, czyli jaki?

Beata Pieniążek-Osińska

W ciągu ostatnich stu lat czas poświęcony na sen skrócił się średnio o około półtorej godziny, a Polacy należą do najbardziej "bezsennych" narodów w Europie. Szkoda nam na niego czasu. W miniony weekend zmieniliśmy czas z letniego na zimowy, ingerując w nasz zegar biologiczny. To dobra okazja, abyś zadbał o dobry sen. Wpływa on przecież na twoje zdrowie fizyczne i psychiczne.