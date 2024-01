Nie ufamy publicznemu systemowi? Coraz więcej osób korzysta z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Beata Pieniążek-Osińska

C oraz więcej osób korzysta z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i woli płacić, aby mieć gwarancję dostępu do opieki zdrowotnej. Nie ufają publicznemu systemowi opieki zdrowotnej i nie chcą miesiącami czekać na wizytę na NFZ. Co ciekawe, liczba prywatnych abonamentów wzrosła, mimo że stawki za nie również poszły w tym czasie w górę.