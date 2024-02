"Odsuń się, bo się zarażę" - usłyszał Filip, bo miał trądzik. Jak poprawić jakość życia?

"To były rany, np. za uszami Tosia miała takie miejsca, które wyglądały, jakby ktoś je przeciął skalpelem. (...) Jej cierpienie i ciągłe skupienie na bólu skóry sprawiało, że ona się zatrzymała rozwojowo" - opowiada mama Tosi z AZS. "Moja samoakceptacja totalnie spadła. Rówieśnicy również mi w tym nie pomogli, bo spotykałem się z takimi komentarzami jak: Odsuń się, bo się zarażę"" - mówi z kolei Filip, u którego w wieku 13-lat pojawił się trądzik. Niemal 2 miliardy osób na świecie doświadcza problemów skórnych, a część z nich zmaga się z tego powodu z izolacją czy obniżeniem poczucia własnej wartości.

Zmiany i niedoskonałości na skórze mogą wpływać na jakość życia. Nie musi tak być. BSIP/ East News

Jak dowodzą badania, niemal dwa miliardy osób na świecie doświadcza problemów skórnych, a co więcej:

aż połowa osób walczących z trądzikiem zmaga się z izolacją,

co druga osoba z bliznami na skórze mierzy się z obniżoną samooceną,

79% osób cierpiących na egzemę traci pracę ze względu na kondycję zdrowotną,

8 na 10 osób chorujących na raka doświadcza na swojej skórze efektów ubocznych związanych z leczeniem.

Dzielenie się swoimi historiami i doświadczeniami, może stanowić wsparcie dla innych i pozwolić innym poczuć się dobrze w swojej skórze.

Stąd inicjatywa Skin Life-Changers, do której dołączyli już pacjenci i eksperci z całego świata. W Polsce to między innymi influencerzy: Filip Szyc @filipszyc, Martyna Grzenkowicz @peachee, Olga Legosz @nomadmum81, Ola Lamczyk @olaxxys, a także Wiktoria Jasuwienas @jasuwienas.w.

Każdy bohater tej kampanii to zupełnie inna historia.

Skradzione dzieciństwo

Ola Legosz, przedsiębiorczyni i aktywistka społeczna, opowiedziała historię swojej córki Tosi, zmagającej się z AZS.

– To były rany, np. za uszami miała takie miejsca, które wyglądały tak, jakby ktoś przeciął je skalpelem. Bardzo trudne było patrzenie na cierpienie Tosi i brak możliwości, aby jej pomóc. Jej cierpienie i ciągłe skupienie na bólu skóry sprawiało, że ona się zatrzymała rozwojowo. Nie była zainteresowana zabawą, udziałem w terapii, nie mogła brać udziału w takim normalnym życiu społecznym. Te początki walki z AZS były dla nas, dla całej rodziny bardzo trudne – relacjonuje Ola Legosz.

Dzięki odpowiednim dermokosmetykom - jak opowiada mama dziewczynki, "Tośka odzyskała po prostu swoje dzieciństwo, czyli może robić dziś to, co robią pozostałe dzieci".

Niedoskonałości są wpisane w naturę naszej skóry

Martyna Grzenkowicz, skin ekspertka, na co dzień edukująca w przestrzeni social mediów m.in. w obszarze pielęgnacji skóry, zwraca natomiast uwagę na to, że niedoskonałości są wpisane w naturę naszej skóry. Zarazem jednak, dzieląc się wiedzą o tym, jak łączyć składniki aktywne produktów, wyjaśnia, że z wieloma problemami możemy sobie skutecznie poradzić, dobierając odpowiednią dla siebie pielęgnację.

– Przez lata nauczyłam się, że nie ma czegoś takiego, jak idealna skóra i że niedoskonałości, to jest też część mnie. Najczęstszym problemem moich odbiorców są przede wszystkim niedoskonałości i zmiany trądzikowe. Jedno pytanie, które dostaję najczęściej, dotyczy tego, co zrobić z kaszką na skórze? I to jest problem, z którym się boryka naprawdę bardzo dużo ludzi – podkreśla ekspertka od pielęgnacji skóry.

Zmagania z trądzikiem

Filip Szyc, twórca internetowy, podzielił się z swoją historią, bliską wielu nastolatkom, bo dotyczącą zmagań z trądzikiem.

Zwraca uwagę na to, że część społeczeństwa nadal stereotypowo postrzega osoby z tym problemem, jako niedbające o siebie i spotykające się ze swego rodzaju ostracyzmem.

– W wieku 13 lat zacząłem dostrzegać wypryski na swojej twarzy i zorientowałem się, że moja skóra ma skłonność do trądziku. Moja samoakceptacja totalnie spadła. Rówieśnicy również mi w tym nie pomogli, bo spotykałem się z takimi komentarzami jak: "odsuń się, bo się zarażę", "ale ci pryszcz wyskoczył", "czy ty w ogóle siebie widzisz w tym lustrze?" – wspomina Filip Szyc.

Po tym, jak sięgnął po odpowiednią pielęgnację skóry, wstając rano - jak sam przyznaje - nie myślał już o tym, ile ma nowych wyprysków na twarzy.

– Wsparcie, które mogę dać osobom, z problemami skórnymi jest tym, czego ja kiedyś sam szukałem – przyznaje.

Walczy też z mitem, że dbanie o skórę przez chłopaków jest niemęskie i radzi się tego nie wstydzić, bo pielęgnacja może wpłynąć pozytywnie na lepszą jakość życia.

Zmienić jakość życia

W kampanii biorą udział nie tylko osoby dotknięte problemami skórnymi, ale także dermatolodzy z całego świata.

– Zapytana, czy czuję się Skin Life-Changer’em bez zastanowienia odpowiadam – TAK! Jako praktyk dermatolog na co dzień w swoim gabinecie spotykam pacjentów, którzy dzięki edukacji i odpowiedniemu postępowaniu terapeutycznemu są w stanie zmienić jakość swojego życia na lepszą – mówi prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska - specjalistka z zakresu dermatologii i wenerologii oraz alergologii.

– Weźmy dla przykładu atopowe zapalenie skóry, które nastręcza wielu problemów. Pacjenci, którzy zgłaszają się z tą dolegliwością, mają z reguły obniżone poczucie własnej wartości, krępują się zmianami, które występują na ich skórze, a uśmiech rzadko gości na ich twarzy. Moją rolą, jako lekarza, jest wyjaśnienie pacjentowi, lub jego rodzicom czy opiekunom, że zmiany nie znikną z dnia na dzień i będą nam towarzyszyły. Jednak odpowiednie przygotowanie do życia z chorobą skóry, w tym także świadomość odpowiedniej pielęgnacji, pomaga radzić sobie z nią na co dzień – komentuje ekspertka.

Więcej inspirujących historii można zaleźć na stronie inicjatywy "For all Skin Lifer-Changers zainicjowanej przez markę La Roche-Posay.