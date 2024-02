Chcesz zadbać o włosy? Nie musisz pędzić do drogerii czy fryzjera. Oto co możesz wykorzystać

W dzisiejszym świecie ludzie poszukują coraz to nowszych i bardziej nietypowych sposobów pielęgnacji włosów. Chętnie eksperymentują, ale też sięgają po naturalne, ludowe rozwiązania. I trudno się temu dziwić, bo regularne zabiegi pielęgnacyjne w profesjonalnych salonach bywają kosztowne. Jajka, jogurt i kawa - to nie tylko przepis na pyszne śniadanie, ale też składniki, które możesz nałożyć na swoje włosy, aby o nie zadbać.

Chcesz zadbać o włosy? Zobacz, co może ci pomóc BSIP/ East News

Dobre składniki do dbania o swoją fryzurę można znaleźć nie tylko w salonie lub sklepie kosmetycznym, ale także w ...kuchni. Z tych sprawdzonych metod korzystały nasze babcie i jak potwierdza Martyna Pobuta, trycholog, działają, ale jak ze wszystkim, trzeba zachować umiar i zdrowy rozsądek.

Czas na kawę

Poza tym, że kawa poprawia nastrój i budzi cię rano, okazuje się być także super składnikiem pozwalającym uzyskać zdrowe i lśniące loki.

Wspomaga porost włosów, sprawia, że ​​włosy stają się ciemniejsze i bardziej błyszczące, a także poprawia ich teksturę.

– Kawa jest źródłem składników odżywczych i przeciwutleniaczy, które mogą korzystnie wpływać na skórę głowy i włosy. Można jej używać do złuszczania naskórka, leczenia trądziku, zwiększania przepływu krwi i równoważenia poziomu pH – wylicza Martyna Pobuta.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku peelingu najlepiej w pierwszej kolejności sprawdzić stan skóry głowy, a następnie zacząć eksperymentować. Takiego zabiegu lepiej nie wykonywać, gdy skóra głowy jest podrażniona.

Co więcej, kawa mielona parzona z olejem kokosowym pomaga poprawić krążenie krwi w skórze głowy i stymuluje wzrost włosów.

Olej kokosowy nie tylko w kuchni

Olej kokosowy zatrzymuje wilgoć w skórze głowy, a kofeina w kawie zapobiega wypadaniu włosów.

– Wszystkie olejki roślinne stosowane w kosmetyce mają inną kombinację kwasów tłuszczowych omega i innych składników, a te różne proporcje zapewniają każdemu olejowi specyficzne korzyści i właściwości – wyjaśnia Martyna Pobuta.

Unikalny skład oleju kokosowego sprawia, że ​​działa on korzystnie na włosy, ale też skórę. Kwasy tłuszczowe zawarte w oleju kokosowym pomagają mu wniknąć do wnętrza włosa i zatrzymać wilgoć.

– Struktura molekularna oleju kokosowego wiąże się z białkami włosów, co z kolei może zmniejszyć utratę białek i wzmocnić strukturę mieszków włosowych – dodaje trycholog.

Jeśli stale wystawiasz włosy na działanie ciepła, możesz ujarzmić w ten sposób puszenie i rozdwojone końcówki i spowodować wygładzenie włosa. W szczególności, jeśli masz skłonność do puszenia się włosów, nałożenie niewielkiej ilości oleju kokosowego może pomóc chronić włosy przed wilgotnym środowiskiem. Można go również nakładać na włosy przed prostowaniem lub kręceniem, aby chronić je przed wysoką temperaturą i nadać im dodatkowy połysk.

Z kuchennej spiżarni

Może to być zaskoczenie, ale do pielęgnacji włosów może służyć też... piwo.

Napój ten zawiera wiele składników odżywczych, takich jak witaminy i białka. Piwo może więc nawilżać i odżywiać włosy. Piwo także rozjaśnia kolor włosów i nadaje im duży połysk.

– Piwo może być stosowane jako odżywka do włosów. Zawiera składniki odżywcze, takie jak białko, witaminy i minerały, które mogą wpływać na kondycję włosów. Najlepiej wybieraj piwa niepasteryzowane oraz niesmakowe. Dzięki sacharozie delikatnie usztywnisz swoje włosy i zyskasz mocniejszy skręt – mówi trycholog Martyna Pobuta.

Jaja i jogurt

Bogactwo składników, które korzystnie wpływają na włosy znajdziemy także w jajach. Jajka - jak wylicza trycholog - zawierają białka, witaminy, biotynę, kwas foliowy, zdrowe tłuszcze, wapń, selen, magnez, fosfor i potas.

Ten produkt znały doskonale już nasze babki i stosowały do wygładzania i nabłyszczania włosów, do stymulowania ich wzrostu oraz do zapobiegania ich wypadaniu.

Niektórzy decydują się na nałożenie maseczki jajecznej, aby uzyskać efekt natychmiastowego liftingu.

– Zanim jednak je (jajka) zastosujesz, upewnij się, że nie jesteś na nie uczulona, nakładając odrobinę surowego jajka na niewielki obszar skóry – ostrzega Martyna Pobuta.

Coraz większą popularnością cieszy się też maska na włosy z jogurtu.

– Jogurt nie tylko dobrze smakuje, ale może być również używany jako naturalna maseczka do włosów. Zawiera kwas mlekowy, który pomaga w oczyszczaniu skóry głowy – mówi Martyna Pobuta.

Z umiarem

Eksperymentowanie z nietypowymi składnikami na włosy może być fascynującym doświadczeniem, ale zawsze warto zwrócić uwagę na skórę głowy.

Lepiej wybierać sprawdzone i bezpieczne metody, aby nie pogorszyć kondycji skóry głowy.

Naturalne produkty z kuchni mogą pomóc osiągnąć bujną i błyszczącą fryzurę, ale nie wystarczą, by osiągnąć ten cel.

– Oczywiście oprócz stosowania eksperymentalnych metod pamiętaj, że kluczem do pięknych i lśniących włosów jest odpowiednia dieta bogata w mikro i makro elementy, zachowanie prawidłowej higiena życia, redukcja stresu, odpowiednia pielęgnacja i jednak oddanie swoich włosów profesjonalistom – radzi Martyna Pobuta.