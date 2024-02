S zacuje się, że w Unii Europejskiej występuje 3,3 miliona przypadków drobnych dolegliwości dziennie. Nie z każdą z nich musisz od razu pędzić do lekarza. Wiele osób sięga po sprawdzone sposoby i leki bez recepty. Trzeba to jednak robić świadomie i odpowiedzialnie. Pełne wykorzystanie potencjału samoleczenia i samoopieki może zmniejszyć o jedną czwartą zapotrzebowanie na wizyty lekarskie, a tym samym odciążyć system ochrony zdrowia. Wymaga to jednak systemowego podejścia, w tym edukacji pacjentów.





Nie z każdą dolegliwością musisz biec do lekarza. Samoleczenie przynosi korzyści

Beata Pieniążek-Osińska

