Rocznie zabijają prawie dwa miliony osób! Czy zagrażają nam lekooporne grzyby? Zapytaliśmy lekarza

Beata Pieniążek-Osińska

R ośnie liczba zakażeń wywołanych grzybami lekoopornymi – alarmują badacze. Co roku na świecie jest 150 mln takich zakażeń grzybiczych i 1,7 mln zgonów z tego powodu. Czy po doniesieniach o "wirusach zombie" to kolejny powód do obaw? Zapytaliśmy doktora Tomasza Dzieciątkowskiego.