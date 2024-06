Prawie trzy czwarte pacjentów szpitali dobrze ocenia ich funkcjonowanie. Najwyżej oceniane są zaangażowanie i fachowość personelu medycznego. Z kolei długie kolejki i odległe terminy - to zdaniem pacjentów największe minusy w polskich szpitalach. Co ciekawe, najgorsze oceny wystawiają ci, którzy sami z leczenia w szpitalu nie korzystali.

Długi czas oczekiwania na planowaną operację to główny zarzut pacjentów wobec szpitali. Piotr Kamionka/REPORTER/ East News

Pobyt w szpitalu niewątpliwie może wiązać się ze stresem i niepokojem. Często obawiamy się szpitala. Skąd biorą się uprzedzenia i obawy przed pobytem w szpitalu? Czy powstają na podstawie osobistych doświadczeń, czy raczej wynikają z niewiedzy i braku własnych przeżyć w tym zakresie?

Jak oceniamy szpitale?

Prawie trzy czwarte pacjentów szpitali dobrze ocenia ich funkcjonowanie. Co ciekawe, prawie połowa osób, które nie były hospitalizowane, ma o szpitalach złą opinię. Pacjenci najlepiej oceniają fachowość i zaangażowanie lekarzy oraz personelu medycznego, najgorzej – czas oczekiwania na planowaną operację czy zabieg.

Takie wnioski płyną z ogólnopolskiego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznych we współpracy z TUW Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych. Badania zostały zaprezentowane podczas III Ogólnopolskiego Kongresu dla Szpitali.

– Najlepszymi ambasadorami szpitali okazali się sami pacjenci. Wyniki sondażu świadczą o tym, że im większa wiedza płynąca z własnego doświadczenia, tym mniejsza podatność na stereotypy i uprzedzenia – dodaje Ewa Marciniak, dyrektor CBOS.

Badania objęły prawie 3100 osób. Niemal co piąta (17 proc.) była w ciągu ostatniego roku w szpitalu. Prawie dwie trzecie z nich (73 proc.) "zdecydowanie dobrze" i "raczej dobrze" oceniło funkcjonowanie szpitali.

W grupie badanych, którzy nie byli pacjentami szpitali, opinie te były znacznie gorsze; pozytywną wyraziło 43 proc., a negatywną - 47 proc. ankietowanych.

Zaangażowanie i fachowość medyków na 1. miejscu

Pacjenci najwyżej ocenili zaangażowanie i fachowość lekarzy i personelu medycznego – aż 88 proc. pozytywnych opinii. Niewiele mniej, bo 79 proc., dobrze oceniło warunki panujące w szpitalu.

Pacjenci są podzieleni co do opinii o organizacji opieki medycznej – o czasie oczekiwania na przyjęcie do szpitala na planowane leczenie, operację lub zabieg. 53 proc. ocenia ją pozytywnie, a 45 proc. - negatywnie.

– Ocena jest relatywnie niska, ponieważ dotyczy głównych systemowych problemów opieki medycznej w Polsce, czyli długich kolejek i odległych terminów – zwraca uwagę Ewa Marciniak.

Higiena do poprawy

Uzupełnieniem ogólnopolskiego sondażu był pilotażowy projekt ankietowania pacjentów przeprowadzony wraz z CBOS i Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w kilku szpitalach w całej Polsce.

– Największym problemem okazała się higiena. Po raz pierwszy zapytaliśmy o jej przestrzeganie nie tylko przez lekarzy i pielęgniarki, lecz także przez personel sprzątający. Najwięcej negatywnych odpowiedzi dotyczyło paradoksalnie osób zatrudnionych do utrzymywania czystości – zaznacza Piotr Daniluk, dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Medycznych TUW PZUW.

Co ósmy ankietowany (12 proc.) zwrócił uwagę, że personel sprzątający nie dezynfekował rąk przed dotykaniem pościeli, osobistych rzeczy pacjentów oraz innych przedmiotów i sprzętów, z których korzystali pacjenci.

Ponad 6 proc. pacjentów stwierdziło, że nie robili tego lekarze i pielęgniarki przed wykonywaniem badań, zabiegów i czynności pielęgnacyjnych.

Życzliwość i informacja

Pacjenci pozytywnie natomiast ocenili zainteresowanie, życzliwość, pomoc i gotowość do rozwiązywania problemów ze strony pielęgniarek (blisko 99 proc. odpowiedzi), a także lekarzy (93 proc.).

Zdecydowana większość (91 proc.) uznała, że przekazywane im przez lekarza informacje o stanie zdrowia, sposobie leczenia i możliwych powikłaniach były wyczerpujące i zrozumiałe.

Niemal tyle samo (90 proc.) podobnie oceniło informacje i zalecenia dotyczące dalszego leczenia, w tym wizyt kontrolnych, badań, przyjmowanych leków i diety.

Badania CBOS zostały przeprowadzone w styczniu, lutym i marcu 2024 r. Metoda - procedura mixed-mode (CAPI/ CATI/ CAVI). Próba wylosowana z rejestru PESEL, reprezentatywna, imienna, obejmująca pełnoletnich 3098 mieszkańców Polski.