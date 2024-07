Mamy dostęp do nowoczesnych terapii na raka. Ale bez badań genetycznych nie wiemy, komu je podać

Beata Pieniążek-Osińska

C hoć medycyna personalizowana daje możliwość wydłużenia życia, a czasem wyleczenia pacjentów onkologicznych dzięki celowanym i personalizowanym terapiom, to nadal większość chorych nie ma do nich dostępu. Nie wiemy komu je podać, bo nie robimy badań genetycznych.