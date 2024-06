Porady w drobnych dolegliwościach czy instrukcje, jak brać leki? W tym może pomóc ci farmaceuta

Beata Pieniążek-Osińska

C oraz częściej do apteki idziemy nie tylko po określony lek, ale po poradę farmaceuty w drobnych dolegliwościach. Z usług takich jak przeglądy lekowe, szybkie badania diagnostyczne czy edukacja zdrowotna w aptece skorzystałaby chętnie większość z nas, bo apteki są bardziej dostępne niż gabinety lekarzy. Jak wygląda obecnie opieka farmaceutyczna w Polsce i co jest potrzebne, aby farmaceuci mogli skuteczniej realizować swoją misję?