Pilnie potrzebny lek, a lekarza brak. Wyjaśniamy, kto może wtedy wypisać receptę

Pilnie potrzebujesz leku na receptę, ale nie możesz się skontaktować z lekarzem. Co możesz zrobić? Nie tylko lekarz może wystawić w takiej sytuacji receptę. Zobacz, do kogo możesz się po nią zgłosić.

W szczególnych przypadkach to farmaceuta może wystawić ci receptę na niektóre leki. Tadeusz Koniarz/REPORTER/ East News

Potrzebujesz pilnie leku na receptę, tylko skąd ją wziąć. Dostęp do szybkiej wizyty u lekarza w ramach NFZ jest ograniczony, a w ramach prywatnej opieki też nie zawsze uda ci się umówić wizytę tego samego dnia lub z dnia na dzień. Tymczasem właśnie zorientowałeś się, że skończyły ci się leki na receptę.

W takiej sytuacji pamiętaj, że nie tylko lekarz wypisze receptę. Można udać się również do apteki, gdzie farmaceuta ma prawo i możliwość wystawienia recepty farmaceutycznej, ale w określonych przypadkach.

Taką receptę wystawić może jedynie farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty, a więc nie każda osoba pracująca w aptece.

Farmaceuta bierze pełną odpowiedzialność za przepisywane pacjentowi leki, dlatego też ma prawo odmówić wystawienia recepty, gdy jego zdaniem nie zachodzi taka konieczność.

Co więcej, naczelną wartością w przypadku recept wystawianych przez farmaceutów jest ratowanie zdrowia lub życia pacjentów, którzy potrzebują swoich leków stosowanych przewlekle, ale nie mogą skontaktować się z przychodnią lub lekarzem. Okolicznością, w której możesz się zgłosić po receptę farmaceutyczną jest także np. nagły atak astmy.

Pamiętaj więc, że recepta farmaceutyczna nie jest stworzona po to, by opuszczać konsultacje lekarskie z myślą, że "lek przepisze mi farmaceuta". Jeśli przewlekle stosujesz lek, zawsze pamiętaj o tym, by odpowiednio wcześniej zarejestrować się na wizytę lekarską i przedłużyć receptę.

Recepta farmaceutyczna to nie jest rutynowy sposób na uzyskiwanie leków na receptę, a więc wydawanie recepty farmaceutycznej odbywa się na określonych zasadach.

Recepta farmaceutyczna. Na jakie leki nie może być wydana?

Recepta wystawiona przez farmaceutę przewiduje krótszą kurację niż recepta, którą może wystawić lekarz. Receptę taką farmaceuta może wystawić na maksymalnie 180 dni kuracji.

Co więcej, nie mogą zostać przepisane na niej leki zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe.

Farmaceuta podczas wystawiania takiej recepty w aptece powinien przeprowadzić wywiad medyczny, bo recepta wystawiana jest w ramach porady farmaceutycznej.

Możesz też zostać poproszony o podpisanie oświadczenia o aktualnie zażywanych lekach albo o stanie swojego zdrowia.

Kwestia finansowa

Udając się do farmaceuty po receptę, musisz liczyć się z tym, że może być ona wystawiona wyłącznie z odpłatnością 100 proc. Lek wykupisz więc bez zwykle przysługującej ci refundacji.

Recepta jest wystawiana w momencie wydania leku, a więc nie dostaniesz recepty u farmaceuty w aptece, aby wykupić lek w innej placówce.

Co więcej, farmaceuta może pobrać za wystawienie recepty opłatę, ponieważ jest to usługa w ramach opieki farmaceutycznej. Farmaceuta przeprowadza wywiad i musi prowadzić dokumentację, a więc wykonuje dodatkowe czynności. Taka dodatkowa opłata nie jest jednak zazwyczaj pobierana. Jest bowiem elementem, który przyciąga klientów do danej placówki.

Recepta na pigułkę "dzień po"

Recepta farmaceutyczna stanowi także "plan B" dla prezydenckiego veta do ustawy umożliwiającej otrzymanie pigułki "dzień po".

Andrzej Duda nie podpisał w marcu przyjętej przez parlament nowelizacji prawa farmaceutycznego, umożliwiającej sprzedaż tabletek "dzień po" bez recepty wszystkim osobom, które ukończyły 15 lat.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna postanowiła więc uregulować tę kwestię na drodze rozporządzenia. Od maja receptę na tabletkę "dzień po" mogą wypisać farmaceuci w aptekach, które biorą udział w pilotażu dotyczącym wydawania antykoncepcji awaryjnej.

W samym środowisku farmaceutów wywołało to kontrowersje, jeżeli chodzi o wydawanie takiej recepty dla dziewcząt przed ukończeniem 18. roku życia. Farmaceuci mogą odmówić wydania takiej recepty, jeżeli niepełnoletnia pacjentka nie będzie w obecności opiekuna prawnego. NFZ zapowiedział, że nie będzie nakładał kar w takich przypadkach.