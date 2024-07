Te nowe leki i terapie dostaniesz od lipca z refundacją. Jest lista Ministerstwa Zdrowia

Beata Pieniążek-Osińska

O d 1 lipca obowiązuje kolejna lista refundacyjna, a wraz z nią pacjenci mogą liczyć na dostęp do nowych terapii. Jest dobra wiadomość dla diabetyków. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało m.in. o poszerzeniu dostępności do analogów insulin długodziałających. W związku z rozpoczęciem programu finansowania in vitro, do refundacji trafiły też preparaty stosowane w leczeniu niepłodności. Są też zmiany w programach lekowych stosowanych m.in. w onkologii.