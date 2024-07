24-latka zmarła podczas transmisji live. Zarabiała na trendzie mukbang – o co w nim chodzi?

24-letnia streamerka z Chin zmarła na oczach widzów podczas transmisji na żywo, w czasie której pochłaniała ogromne ilości jedzenia. Podobne nagrania zyskały popularność w sieci za sprawą trendu o nazwie mukbang. O co w nim chodzi?

24-letnia Pan Xiaoting z Chin zmarła z powodu przejedzenia podczas transmisji na żywo Fot. Pan Xiaoting: screenshot YouTube / The Express Tribune. Fot. fast food: Canva / ready made

Mukbang to trend, który polega na spożywaniu na oczach widzów różnego rodzaju jedzenia, najczęściej egzotycznych dań lub fast foodu, zazwyczaj w dużych ilościach. Mukbang powstał w Korei Południowej w 2010 roku i szybko stał się popularny w krajach azjatyckich, a w ciągu kilku lat opanował cały świat.

Nazwa mukbang wzięła się od połączenia dwóch koreańskich słów: meokneun ("jeść") i bangsong ("transmisja"). Mukbanger, czyli osoba transmitująca jak spożywa posiłek, zazwyczaj robi to głośno, a nawet używa specjalnego sprzętu, aby lepiej było słychać odgłosy mlaskania i połykania.

Co jedzą mukbangerzy? Najczęściej żywność typu fast-food, ostre przekąski czy alkohol. Przeważnie jest to jedzenie tłuste i niezdrowe.

A skąd wziął się pomysł na mukbang? Zaczęło się od tego, że młodzi Koreańczycy, którzy wyjechali na studia i do pracy zagranicę nie mogli już spożywać posiłków wspólnie z rodziną.

W Korei Południowej wspólne zasiadanie do stołu i celebrowanie posiłków jest silnie zakorzenioną tradycją i ma charakter społeczny. Kiedy ludzie zaczęli wyjeżdżać i żyć w pojedynkę, nie mieli możliwości jej kontynuowania. Stąd właśnie wziął się pomysł jedzenia przed kamerą i wspólnego spożywania posiłków.

Ludzie zaczęli poszukiwać towarzyszy, z którymi mogliby konsumować posiłki przed ekranem i czuć się jak przy wspólnym stole. Można więc rzec, że mukbang wziął się z potrzeby bliskości i poczucia wspólnoty w dzisiejszym świecie. Niestety z czasem zaczął się przeobrażać się w niebezpieczny trend, a młodzi ludzie w pogoni za lajkami i followersami gotowi są przekroczyć każdą granicę.

Tak też było w przypadku młodej kobiety z Chin.

Pochłonęła 10 kg jedzenia

Pochodząca z Chin Pan Xiaoting wcześniej pracowała jako kelnerka, jednak oglądanie popularnych streamerów, którzy dzięki Mukbang zarabiali duże pieniądze, skusiło ją, by spróbować zrobić to samo. Ze względu na dużą konkurencję jej początki nie były łatwe. 24-latka miała problem, aby zdobyć szerokie grono widzów, dlatego zaczęła zwiększać ilość spożywanego jedzenia.

Na początku młoda kobieta traktowała transmisje jako dodatkowe źródło dochodu, jednak w miarę wzrostu oglądalności, zaczęła marzyć o karierze w Internecie i ostatecznie zrezygnowała z pracy. Rodzice Pan nie akceptowali jej działalności w obawie o zdrowie córki, dlatego kobieta wyprowadziła się i wynajęła dom, który służył jej jako studio do transmisji. Nowe zajęcie w końcu zakończyło się dla młodej kobiety tragicznie.

Pan Xiaoting zmarła 14 lipca w trakcie prowadzenia transmisji, która trwała 10 godzin. W tym czasie 24-latka pochłonęła ponad 10 kilogramów jedzenia. Jak podaje serwis Daily Mail, bezpośrednią przyczyną zgonu była deformacja brzucha oraz pęknięcie żołądka, co było skutkiem przejedzenia się.

Co ciekawe, młoda kobieta już wcześniej miała problemy zdrowotne z powodu objadania się do granic możliwości i trafiła do szpitala z krwawieniem z żołądka. Nie powstrzymało jej to jednak przed dalszym objadaniem się przed kamerą.

Czytaj także: https://natemat.pl/564263,mariusz-i-postrzelil-swojego-ziecia-sprawca-ma-byc-polityk-z-podkarpacia