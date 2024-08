W akacje to dla wielu z nas okazja do podróży i odkrywania nowych miejsc. Spędzając ten czas aktywnie, często zmieniamy otoczenie – przebywamy w pomieszczeniach, jak i w pełnym słońcu. Jeżeli na co dzień jesteś "okularnikiem", to musisz wyrobić sobie także okulary korekcyjne przeciwsłoneczne, nosić je przy sobie i zamieniać w miarę potrzeby na nosie z tymi klasycznymi. Jest jednak wygodna alternatywa, czyli okulary z soczewkami fotochromowymi. Czy "fotochromy" są dla każdego?





To już nie to samo, co nosił Wojciech Jaruzelski. Komu przydadzą się fotochromy?

Beata Pieniążek-Osińska

Wakacje to dla wielu z nas okazja do podróży i odkrywania nowych miejsc. Spędzając ten czas aktywnie, często zmieniamy otoczenie – przebywamy w pomieszczeniach, jak i w pełnym słońcu. Jeżeli na co dzień jesteś "okularnikiem", to musisz wyrobić sobie także okulary korekcyjne przeciwsłoneczne, nosić je przy sobie i zamieniać w miarę potrzeby na nosie z tymi klasycznymi. Jest jednak wygodna alternatywa, czyli okulary z soczewkami fotochromowymi. Czy "fotochromy" są dla każdego?