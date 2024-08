Coraz więcej dzieci z diagnozą ADHD, ale w szkołach brakuje dla nich wsparcia. Interweniuje RPO

Coraz więcej dzieci otrzymuje diagnozę ADHD. Wbrew stereotypom, to nie tylko nadpobudliwość ruchowa, ale problemy z koncentracją, trudność w realizacji zadań do końca, zapamiętywaniu. W szkołach brakuje wiedzy na ten temat, ale też wsparcia dla uczniów z ADHD. Bo większość z nich otrzymuje z poradni opinię, ale za tą nie idą pieniądze. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Niektóre dzieci z ADHD potrzebują wsparcia i indywidualnego podejścia w nauce ze względu na trudności m.in. z koncentracją uwagi. Nie dostają jednak orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Piotr Kamionka/REPORTER/ East News

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o stanowisko w sprawie możliwości uzyskiwania przez uczniów z ADHD orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

RPO postuluje też analizę wysokości subwencji do kosztów zwiększenia dostępności edukacji dla tych uczniów.

Rzecznik otrzymał wniosek w sprawie uczniów, u których zdiagnozowano zaburzenia hiperkinetyczne, w tym hiperkinetyczne zaburzenia zachowania (ADHD). W opinii wnioskodawczyni obecne uregulowania wsparcia uczniów z tej grupy w procesie edukacji nie odpowiadają ich szczególnym potrzebom.

Opinia zamiast orzeczenia oznacza brak odpowiedniego wsparcia

Chodzi o brak możliwości uzyskania w poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla tych uczniów. Mogą oni wprawdzie uzyskać orzeczenie o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym.

Niemniej jednak, możliwość ta obejmuje wyłącznie część uczniów, m.in. w przypadkach, w których ADHD występuje wraz z inną szczególną potrzebą edukacyjną. W pozostałych przypadkach można ubiegać się o opinię dokumentującą diagnozę ADHD. Dokument ten - jak podkreśla wnioskodawczyni - nie uprawnia jednak do odpowiedniego wsparcia.

Jakie są konsekwencje? Skutkiem jest często brak odpowiedniego wsparcia.

Wyłącznie w przypadku, gdy uczeń z ADHD uzyska orzeczenie o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym, szkoła ma prawo do dodatkowych środków finansowych na dostosowanie procesu edukacji do szczególnych potrzeb ucznia.

Chodzi m.in. o zajęcia indywidualne, bo praca na lekcji w grupie ponad 20 uczniów może utrudniać koncentrację czy pomoc nauczyciela wspomagającego.

Bez dotacji w szkole trudno jest znaleźć dodatkowe środki na realizację takiego kształcenia.

Wysokie koszty kształcenia specjalnego

Wątpliwości budzi również wysokość subwencji. Na tle kwot możliwych do uzyskania dla uczniów z orzeczeniami wydanymi z uwagi na inne szczególne potrzeby, kwota subwencji przysługująca wyłącznie części uczniów z ADHD - według wnioskodawczyni - nie pozwala na wprowadzenie adekwatnych do potrzeb rozwiązań.

Kwestia edukacji uczniów z ADHD była już przedmiotem petycji kierowanych przez środowisko, była też tematem spotkań z przedstawicielami organizacji społecznych. Potrzeba zapewnienia wsparcia uczniom z ADHD została również dostrzeżona w interpelacji z 4 kwietnia 2024 r.

Jak przypomina RPO, art. 70 Konstytucji RP przyznaje każdemu prawo do nauki oraz zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia. Z kolei na podstawie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Polska zobowiązała się do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do wykształcenia bez dyskryminacji i na zasadach równych szans.

W świetle zaś preambuły Prawa oświatowego szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Zgodnie z ustawą system oświaty zapewnia m.in. możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

"Zadaniem państwa jest zapewnienie systemu, który będzie zmierzał do pełnego rozwoju potencjału ucznia, talentów i kreatywności, a także zdolności przy pełnym wykorzystaniu jego możliwości, a podejmowane działania powinny gwarantować, że osoby z niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z powszechnego systemu edukacji z powodu niepełnosprawności" - przypomina RPO.

Stąd prośba do MEN o stanowisko, a zwłaszcza wskazanie, czy analizowano kwestię umożliwienia uzyskiwania przez uczniów z ADHD orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wyłącznie na podstawie diagnozy stwierdzającej hiperkinetyczne zaburzenia zachowania oraz czy zbadano kwestię dostosowania wysokości subwencji do kosztów zwiększenia dostępności procesu edukacji dla uczniów z ADHD.