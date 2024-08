Bierzesz któryś z tych leków? Uważaj na słońce i lepiej się nie opalaj [LISTA]

Beata Pieniążek-Osińska

N a brak słońca nie można w tym roku w wakacje narzekać. Jednak są tacy, którzy go nie lubią, ale też tacy, którzy powinni uważać, jeżeli biorą określone leki. Niektóre medykamenty mogą bowiem wywołać reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne – ostrzega GIS. Co to oznacza? Zamiast opalenizny z urlopu możesz przywieźć plamy na skórze, poparzenia słoneczne i problemy ze zdrowiem. Oto czarna lista leków dla wielbicieli słońca.