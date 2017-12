"Był człowiek, nie ma człowieka". Nawet Ryszard Makowski nie wierzy już w media publiczne

Wyrzucenie Łukasza Warzechy z "W tyle wizji" zrodziło wąpliwości nawet u Ryszarda Makowskiego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

T

Patrzę na to wtylwizji i nie daje mi spokoju casus @lkwarzecha

Jak w komunie. Był człowiek, nie ma człowieka, jest wesoło i o co wam chodzi?

Można się z @lkwarzecha nie zgadzać, ale kneblowaniem dziennikarzy uczciwych mediów publicznych się nie zbuduje. — Ryszard Makowski (@RychoM) 25 grudnia 2017

Ale żeś Pan pojechał. Dostał Pan za to parę lajków od tych, którzy - jak sami piszą - zwykle z Panem się nie zgadzają...

Może warto byłoby pożałować braku np.Wielowieyskiej? Komplementów od tych co "zwykle się nie zgadzają" byłoby jeszcze więcej... — Jaroslaw Mojzych (@JMojzych) 25 grudnia 2017 Pan chyba żartuje. Warzecha nie poleciał za poglądy, z którymi się zgadzamy, lub nie, a za to, że jest niewyobrażalnie wręcz wielkim burakiem. Tak po ludzku po prostu - burak. — Dom (@DomNaWarmii) 25 grudnia 2017 panie Ryszardzie my widzowie wcale pana Warzechy w programie nie chcemy - nie ma mowy też o kneblowaniu bo przecież cały czas się udziela w innych mediach - on denerwuje widzów i psuje apetyt przy kolacji a chyba nie chciałby pan byśmy chodzili głodni? — KrzysztofFijałkowski (@Krzyszof4) 25 grudnia 2017

o co dzieje się w TVP budzi coraz większe emocje. I nie chodzi tu tylko o przeciwników obecnej władzy i o "paski grozy". Zwątpienie pojawia się też u osób, którym kierunek, w którym idą media publiczne od dwóch lat bardzo odpowiadał. Tym razem zwątpił Ryszard Makowski.Kiedyś znany z występów w kabarecie "OTTO", a potem jako prowadzący "Studio Yayo" w TVP3 Ryszard Makowski zwątpił chyba w dobrą zmianę, jaka hula w murach telewizji publicznej. Do tej pory stojący murem za zmianami (w TVP i nie tylko), teraz swoje zdziwienie i wątpliwości wyraził na Twitterze.– Patrzę na to "W tyle wizji" i nie daje mi spokoju casus Łukasza Warzechy. Jak w komunie. Był człowiek, nie ma człowieka, jest wesoło i o co wam chodzi? Można się z Łukaszem Warzechą nie zgadzać , ale kneblowaniem dziennikarzy uczciwych mediów publicznych się nie zbuduje – napisał Makowski. W ten sposób były kabareciarz odniósł się do sprawy usunięcia Łukasza Warzechy z programu "W tyle wizji" w TVP Info, którego był współprowadzącym. Powodem usunięcia go miała być "nielojalność" czyli mówiąc wprost zbyt mały radykalizm jeżeli chodzi o dobrozmianowy przekaz TVP . Co ciekawe, większość komentarzy pod tym twittem jest negatywna i popiera usunięcie Łukasza Warzechy z programu.Nie wiadomo tylko, czy to chwilowe zachwianie wiary u Ryszarda Makowskiego, czy też rewolucja dobrej zmiany zaczęła proces zjadania własnych dzieci.