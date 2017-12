"Zabiłem dzieciaki". Znany mówca motywacyjny popełnił morderstwo, wcześniej nagrał ten film

Anthony Milan Ross jest oskarżony o potrójne morderstwo. Kilka godzin wcześniej wrzucił film, na którym kolęduje z synem • YouTube/Links oo7 Tv

Bartosz Świderski

Z

POLUB NAS NA FACEBOOKU

aledwie kilka godzin wcześniej Anthony Milan Ross wrzucił film, na którym śpiewał kolędę z synkiem i życzył internautom "Wesołych Świąt". Później zrobił jednak coś niewytłumaczalnego .Milan Ross to 45-letni wegański kucharz i znany mówca motywacyjny. Jest autorem wielu publikacji o zdrowym żywieniu. Został oskarżony o zabójstwo w Phoenix w Boże Narodzenie 38-letniej żony, 11-letniego syna i 10-miesięcznej córki. Według informacji, jakie podaje telewizja ABC, sąsiedzi usłyszeli strzały Zwłoki żony Rossa Iris leżały przed wejściem do mieszkania. Sąsiedzi zapytali stojącego nad martwą żoną Rossa, czy wszystko w porządku. Ross odpowiedział, że nie, po czym wymierzył w nich pistolet. Zawiadomili policję . Świadkowie usłyszeli dwa kolejne strzały. Po przyjeździe policji okazało się, że mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu. Strzelał do funkcjonariuszy. Jeden z nich został raniony. Ostatecznie policjanci ujęli mężczyznę. Usłyszał zarzuty potrójnego morderstwa i dotyczące napaści na policjantów.Mary Wogas, siostra Iris, powiedziała ABC, że dostała dwie wiadomości. Pierwszą o treści "właśnie zabiłem Iris i dzieci", druga brzmiała "pistoletem". Według niepotwierdzonych informacji, Ross miał zastrzelić żonę, gdy próbowała od niego uciec. Ross był w trakcie rozwodu. Nic jednak nie zwiastowało tragedii.źródło: " ABC