Fake news "Naszego Dziennika" o zatrzymaniu wiceministra. Prokuratura dementuje informacje gazety

Rzecznik @PK_GOV_PL dla #PR24: adwokat Michał #Królikowski nie został ani zatrzymani ani aresztowany. Informację o aresztowaniu b. wiceministra sprawiedliwości w rządzie PSL/PO podał #NaszDziennik

Ciekawa okładka dziś w @NaszDziennik.



Problem w tym, że minister Królikowski NIE został aresztowany.



Telefony odbiera. W areszcie byłoby raczej ciężko.

"Nasz Dziennik" napisał, że były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO – PSL Michał K. został aresztowany w związku z działalnością mafii paliwowej.Informacje "Naszego Dziennika" już oficjalnie zdementowała Prokuratura Krajowa twierdząc, że Michał Królikowski nie został zatrzymany ani aresztowany.Do niedawna Michał K. był obrońcą osób zatrzymanych w związku z wyłudzeniami VAT. Według zdementowanych informacji gazety, ma być oskarżany przez prokuraturę o pranie pieniędzy. Poza tym zarzuty ma mieć też inny adwokat. W jego przypadku chodzi o udziiał w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy."ND" podawał, że według Prokuratury Krajowej jeden z adwokatów przyznał się do zarzucanych mu czynów i wyraził skruchę. Zobowiązał się też do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa w wysokości ponad 5 mln zł. Krzysztof Berenda z RMF FM zaprzecza informacjom "ND" o zatrzymaniu, twierdząc, że Michał Królikowski nie został zatrzymany, gdyż odbiera telefony.źródło: " Nasz Dziennik