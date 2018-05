"Wygumkowali Lecha Wałęsę". Konkurs szkolny na temat roli Lecha Kaczyńskiego w odbudowie niepodległej Polski

W rzeszowskiej podstawówce dzieci mogą wziąć udział w konkursie historycznym z wiedzy o Lechu Kaczyńskim. • Fot. Michał Grocholski / Agencja Gazeta

K

Panie Prezydencie @PresidentWalesa , wygumkowali Pana.



Patronem Marszaĺek @MarekKuchcinski



Pranie mózgu dzieciom już w szkole podstawowej.



Chyba gdzieś o tym czytałam, ale książka była pisana cyrylicą. pic.twitter.com/lnj1WVyqNB — Lady Agness (@Lady_Agness) 9 maja 2018

to skakał przez mur skoczni, miał wąsy i na świecie jest uważany za tego, który obalił w Polsce komunizm? Jeśli myślicie o prezydencie Lechu, to macie rację. Ale nie tym Lechu, o jakiego chodzi w szkolnym konkursie z wiedzy historycznej. Wygra w nim najlepsza praca na temat roli prezydenta Lecha Kaczyńskiego w odbudowie niepodległej Polski. Patronem rywalizacji został marszałek Sejmu Marek Kuchciński.Przeciwnicy polityki historycznej PiS i reformy edukacji wskazywali na zagrożenie, jakim ich zdaniem jest próba pisania historii Polski na nowo. Rodzice uczniów w jednej z rzeszowskich podstawówek mogli się przekonać, że to się już dzieje. Ogłoszono właśnie konkurs pod patronatem Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, w którym nagrody ufundowały między innymi kancelarie prezydenta i premiera, minister obrony narodowej czy "Gazeta Polska". Konkurs dotyczy wiedzy historycznej, ale spokojnie - dzieci w podstawówce nie muszą znać wszystkich faktów i dat z tysiącletniej historii Polski. Wystarczy wiedza na temat historii najnowszej. Temat brzmi: "Rolaw odbudowie niepodległej Polski".Temat rzeka, można by pisać i pisać, dlatego pomysłodawcy wskazują, o czym dzieci powinny napisać. Tematy szczegółowe to: "Działalność Lecha Kaczyńskiego w działalności antykomunistycznej", "NSZZ Solidarność, Lech Kaczyński, papież Jan Paweł II – wspólna rola w odbudowie Polski po 1989 roku", Prezydent Lech Kaczyński jako lider państw Europy Środkowej i Wschodniej", "Polityka historyczna prezydenta Lecha Kaczyńskiego" oraz ostatni temat, choć oczywiście nie mniej ważny: "Życiowa postawa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czy warto być wiernym do końca?".Celem konkursu jest propagowanie wiedzy historycznej i kształtowanie postaw obywatelskich w duchu patriotyzmu. Jednak wielu internautów najwyraźniej nie zrozumiało przesłania. Dopytują się, dlaczego wygumkowano innego Lecha – Wałęsę – i jak to jest, że organizatorzy konkursu skupiają się jedynie na osobie zmarłego tragicznie Lecha Kaczyńskiego, którego prezydenturę wielu historyków i politologów ocenia nader krytycznie. Inni piszą wprost o praniu dzieciom mózgów i fałszowaniu historii.