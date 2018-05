Sejm przegłosował obniżkę pensji. Wielu posłów nie wzięło udziału w głosowaniu, ale tylko dwie osoby zagłosowały przeciw

Sejm przegłosował obniżkę pensji posłów i senatorów. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

uż po godz. 23:00 Sejm przyjął zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora prowadzące do obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów o 20 proc. Za odebraniem sobie pieniędzy głosowało 240 posłów. Oddać głos przeciwko temu populistycznemu pomysłowi odważyły się jednak tylko dwie osoby. Ciekawie prezentuje się natomiast lista nazwisk polityków nieobecnych podczas tego kluczowego głosowania.Choć klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości liczy 237 członków, w sprawie zarządzonej przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało tylko 226 posłów. Nieobecni podczas głosowania byli: Jarosław Kaczyński (z oczywistych powodów zdrowotnych), Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński, Jolanta Szczypińska, Elżbieta Kruk, Włodzimierz Bernacki, Zbigniew Chmielowiec, Alicja Kaczorowska, Robert Kołakowski, Anna Milczanowska i Grzegorz Raczak.Lista niegłosujących polityków opozycji jest znacznie dłuższa. W głosowaniu nie wzięli bowiem udziału wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Unii Europejskich Demokratów - Polskiego Stronnictwa Ludowego. Do próby zerwania kworum dołączyło także aż 16 posłów Kukiz'15, 8 posłów niezrzeszonych oraz jeden członek koła Wolni i Solidarni.Natomiast w sprawie obniżenia pensji posłów i senatorów PiS wsparło 8 członków Kukiz'15 (w tym Paweł Kukiz i Łukasz Rzepecki), niezrzeszony Piotr Babiarz oraz pięcioro posłów WiS ( w tym Kornel Morawiecki). Stanisław Tyszka, Marek Jakubiak, Grzegorz Długi i Paweł Grabowski z Kukiz'15 oraz niezrzeszona Magdalena Błeńska wzięli udział w głosowaniu, ale wstrzymali się od głosu.A ilu posłów zdecydowało się wprostobniżeniu sobie pensji o 20 proc.? Na taką odwagę zdobyli się tylko Tomasz Jaskóła z Kukiz'15 i niezrzeszony Jan Klawiter.Teraz projekt obniżający pensje parlamentarzystów trafi do prac w Senacie.