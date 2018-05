"Nowoczesna będzie musiała ten dług spłacić sama". Ryszard Petru zostawia swoją byłą partię na lodzie

Ryszard Petru nie zamierza spłacać długów Nowoczesnej. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

O

dejście Ryszarda Petru z Nowoczesnej to koniec pewnej epoki w Sejmie. Sondaże poparcia partii politycznych mówią także, że to także koniec tej formacji. Nadal pozostała jednak kwestia długów, jakie ma Nowoczesna po błędzie w rozliczaniu kampanii wyborczej. Wraz ze zniknięciem Petru z partii, znikają także pieniądze na ich spłatę. Ryszard Petru , który był gościem programu "Graffiti" w Polsat News stwierdził, że po tym jak odszedł z partii, to jej obecni członkowie powinni spłacać blisko 5-mln, które jest rezultatem źle rozliczonej kampanii wyborczej z 2015 roku. Po decyzji PKW i Sądu Najwyższego, za swój błąd partia straciła 2 mln złotych, a także, co jeszcze gorsze - ok. 6 mln złotych subwencji, które co roku powinny wpływać na partyjne konto. Aby spłacić zadłużenie,w baku PKO na 5 mln zł. Jednak z tym problemem, odchudzona Nowoczesna będzie musiała radzić sobie sama.– Wszyscy zadłużyliśmy Nowoczesną, bo to była wspólna decyzja. Był słynny błąd przelewu i uważam, że Państwowa Komisja Wyborcza niesprawiedliwie potraktowała Nowoczesną – mówił Petru. Nowoczesna będzie musiała teraz ten dług spłacić sama, beze mnie. Z tego co wiem była kolejna próba restrukturyzacji długu, czyli przeniesienie spłat na inne okresy, ale nie wiem, jak to wygląda, nie widziałem tego. Zamykam ten temat – stwierdziłi zostawił tym samym swoje byłe ugrupowanie "na lodzie".źródło: Polsat News