Podliczono, ile wydała Kempa na podróże do Watykanu. Kwota może przyprawiać o zawrót głowy

Beata Kempa lubi podróżować do Watykanu na koszt polskich podatników. • fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Gazeta

9! wyjazdów służbowych od 2015 r. miała członkini Rady Ministrów @BeataKempa_KPRM, teraz pytanie, czy to mało, czy dużo? A może nie dostaliśmy pełnej informacji? Przygotowanie tej tabeli zajęło @PremierRP prawie 2 miesiące, to dobrze, że tylko 9, bo inaczej trwałoby to rok :D pic.twitter.com/i5De4lPvPZ — Watchdog Polska (@SiecObywatelska) 16 maja 2018

eata Kempa lubi podróże do Watykanu na koszt polskich podatników. Aż dwa miesiące zajęło Kancelarii Premiera przygotowanie odpowiedzi na pytanie Sieci Obywatelskiej, ile kosztowały wojaże byłej szefowej KPRM. Suma może zdumiewać, okazuje się bowiem, że podróże drożeją w szalonym tempie.W marcu 2016 r.poleciała dona trzy dni w ramach przygotowań do. Podatnicy zapłacili za to 7700 zł. Także w 2016 roku Kempa ruszyła w Narodową Pielgrzymkę Dziękczynną do Stolicy Apostolskiej – z publicznych pieniędzy wydała 20 tys. zł. Ponad rok później była szefowa KPRM wybrała się znów do Wiecznego Miasta, a podatników wyjazd kosztował już 26 tys. zł.Łącznie, odkąd Beata Kempa zasiada w rządzie, wzięła udział w dziewięciu delegacjach, za które Polacy zapłacili 86 tys. zł. Do tego dochodzi podróż do Jordanii (jako minister odpowiedzialna za pomoc humanitarną), którą co prawda KPRM wycenia na 13,6 tys. zł. Ale gdy doliczyć podróż rządowym samolotem – to według ostrożnych szacunków 300 tys. zł – kwota zaczyna przyprawiać o zawrót głowy.Ministrowie "dobrej zmiany" uwielbiają podróże. Niedawno głośno było o wydatkach, pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego, która na 75 wypraw wydała łącznie ponad 611 tys. zł . Pani senator nie widziała w tym niczego niestosownego. – Ja uważam, że wyglądam bardzo dobrze na swój wiek, ale mam 67 lat. Nie będę leciała klasą turystyczną , economy class, tam i z powrotem, jak ja mam wracać do Senatu – tłumaczyła córka generała Andersa.