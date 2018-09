"Nastolatki siłą będą pchały się do łóżek". Korwin-Mikke obrzydliwie o wyroku dla księdza-pedofila

Janusz Korwin-Mikke dorzucił kolejną kontrowersyjną wypowiedź o pedofilii w Kościele. • Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

Jezus-Maria! Kościół ma zapłacić milion + dożywotnią rentę(!!) kobiecie, którą w wieku 14 lat całował i obmacywał ksiądz. Teraz nastolatki (czytają internet, czytają...) będą się masowo podstępem lub siłą pchaly księżom do łóżek. Sąd zastosował bardzo silny bodziec ekonomiczny... pic.twitter.com/KKIwIsqG7u — Janusz.Korwin.Mikke (@JkmMikke) 17 września 2018

anusz Korwin-Mikke w skrajnie bulwersujący sposób skomentował wyrok dla księdza-pedofila. "Teraz nastolatki (czytają internet, czytają...) będą się masowo podstępem lub siłą pchały księżom do łóżek" – napisał na Twitterze lider partii Wolność."Jezus-Maria! Kościół ma zapłacić milion + dożywotnią rentę(!!) kobiecie, którą w wieku 14 lat całował i obmacywał ksiądz. Teraz nastolatki (czytają internet, czytają...) będą się masowo podstępem lub siłą pchały księżom do łóżek. Sąd zastosował bardzo silny bodziec ekonomiczny..." – brzmi wpis Janusza Korwin-Mikkego Była to reakcja szefa partii Wolność na wyrok dla księdza Romana B. Czyli pedofila z Poznania, który przez kilkanaście miesięcy gwałcił nieletnią Katarzynę. Dziewczynka miała 13 lat, kiedy Roman B. podstępem porwał ją z domu rodziców.Obrzydliwe słowa Janusza Korwina-Mikkego padły w dniu, w którym jego aktualna formacja zanotowała wynik pozwalający jej na marzenia o udziale w podziale mandatów w nowym Sejmie. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown dla "Faktów" TVN i TVN24, wynika że gdyby wybory odbyły się dzisiaj, partia Wolność mogłaby liczyć na 5-proc. poparcie.