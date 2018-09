"Nie pozwoliliby na zdjęcia w kościołach w Polsce". Smarzowski wyjawił problemy przy produkcji "Kleru"

Na festiwalu w Gdyni Wojciech Smarzowski mówił m.in. o problemach przy produkcji "Kleru". • Fot. Kamil Jasinski / Agencja Gazeta

Smarzowski: - Polski Kościół sam siebie nie oczyści. Wasze artykuły, mój film to są krople, które drążą skałę. No i młodzi będą odwracać się od Kościoła, to też będzie bolesne. https://t.co/NntxxA10NO — Jarosław Kurski (@JaroslawKurski) 18 września 2018

e wtorek na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbył się pierwszy pokaz mocno wyczekiwanego filmu Wojciecha Smarzowskiego "Kler". W czasie konferencji prasowej reżyser zdradził, że w trakcie produkcji było kilka problemów. Ostro krytykował również problem pedofilii w Kościele.– Wiedzieliśmy, że nie otrzymamy zgody na zdjęcia w kościołach w Polsce, więc nakręciliśmy je w Czechach – mówił Smarzowski . Z jego relacji wynika również, że kilku aktorów odmówiło udziału w filmie. Uzbieranie odpowiedniego budżetu taże nie było proste. Ostatecznie produkcję wsparli m.in. Polski Instytut Sztuki Filmowej i prywatni sponsorzy.Wojciech Smarzowski przy tej okazji ostro skrytykował zjawisko pedofilii w Kościele. Reżyser mówił, że chciałby, aby "pedofile w sutannach zostali skazani". Odniósł się również do znanej sprawy Romana Polańskiego.– Powiem krótko: pedofilia to pedofilia, trzynaście lat to trzynaście lat – podkreślił Smarzowski.Z festiwalowej premiery "Kleru" widzowie podobno wychodzili ze ściśniętym gardłem. Już 28 września wszyscy będziemy mieli okazję się przekonać, jakie wrażenie zostawia po sobie film.– To dosyć wyważona i sprawiedliwa opowieść. Opowiada o księżach biednych, troszkę bogatszych, o przebiegłych, którzy robią karierę, o tych, którzy są prawie na całym szczycie i żyją pośród złota i luksusów. O tych, którzy chcą zawładnąć i wejść do polityki, o tych, którzy na tym sposobie myślenia tracą – mówił o "Klerze" Janusz Gajos , który w filmie wciela się w rolę biskupa.