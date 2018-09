Wiadomo, o jaki majątek walczą Justyna i Piotr Żyłowie. Pierwsza rozprawa już za nimi

Odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Piotra i Justyny Żyłów. • fot. Instagram/Justyna Żyła

Bartosz Świderski

J

ustyna i Piotr Żyłowie mają już za sobą pierwszą rozprawę rozwodową. Wiadomo też dokładnie, o co walczą. Przedmiotem sprawy, która toczy się w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, jest podział domu i działki w Wiśle, które są wyceniane na około milion zł. Jeśli sąd orzeknie podział majątku w równych częściach, nieruchomość prawdopodobnie zostanie sprzedana.Pierwsze doniesienia o rozprawie rozwodowej pojawiły się we wtorek . Stało się jasne, że rozstanie pary jest nieuniknione. Potwierdzeniem mogło być instastory, które wrzuciła Justyna Żyła. Małżonka skoczka opublikowała zdjęcie w eleganckim ubiorze w budynku, który wygląda jak sąd. Napisała też "co cię nie zabije, to cię wzmocni" i że to "jeden z gorszych dni w życiu".To właśnie w sądzie rozstrzygnie się los nieruchomości, w której mieszkali Żyłowie. Wyceniana jest na milion złotych.A przecież wydawało się, że może nie wszystko jest stracone. – Mam wrażenie, że jestem na dobrej drodze, by wybaczyć Piotrowi. Bo już nie oglądam się za siebie, lecz z nadzieją idę do przodu. Nie wiem, czy Piotr złożył pozew rozwodowy. O to trzeba by jego zapytać. Spotykamy się tylko ze względu na dzieci. Obojgu nam zależy na tym, żeby były szczęśliwe – mówiła jeszcze niedawno Justyna Żyła na łamach "Twojego Imperium".Wcześniej trwały długie przepychanki w mediach społecznościowych pomiędzy parą, po tym jak Justyna Żyła ujawniła, że popularny skoczek ma kochankę . Dlatego wyrzuciła go z domu. Piotr Żyła nie potwierdził tych doniesień. Sam na antenie TVN wyjawił, że małżonka powiedziała mu, że ma innego partnera źródło: " Super Express