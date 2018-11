Leszek Czarnecki przemaglowany przez prokuraturę. Jego przesłuchanie trwało ponad 11 godzin

Leszek Czarnecki wyszedł z budynku prokuratury w Katowicach dopiero po ponad 11 godzinach. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

akończyło się przesłuchanie Leszka Czarneckiego, który ujawnił poprzez "Gazetę Wyborczą" aferę KNF. Prokuratura w Katowicach dosłownie przemaglowała bankiera. Jego przesłuchanie było bowiem wyjątkowo długie.Afera KNF wciąż nie cichnie. Zaniepokojeni ludzie zamykają konta w Getin Noble Banku , a o skandalu mówi się nawet na nowojorskim Wall Street Swoje zeznania złożył już także milioner Leszek Czarnecki , właściciel Getin Noble Banku, który nagrał korupcyjną propozycję, którą złożył mu były już szef KNF Marek Chrzanowski. I jedno jest pewne – Czarnecki długo będzie odsypiał swoją wizytę w prokuraturze w Katowickach. Jego przesłuchanie trwało bowiem ponad 11 godzin.Prokurator Tomasz Tadla powiedział potem dziennikarzom, że milioner złożył bardzo obszerne zeznania. Załączył również nośniki informatyczne oraz urządzenia, które mogą pomóc w śledztwie w sprawie KNF.– Na nośnikach – według świadka – są najważniejsze informacje, które mogą przyczynić się do rozwikłania tej sprawy, ale przede wszystkim są tam nagrane rozmowy tych osób, które są wymienione w zawiadomieniu – powiedział Tadla i dodał, że przekazane przez Czarneckiego przedmioty zostaną poddane specjalistycznym badaniom oraz ocenie biegłych.Sam Czarnecki nie odpowiadał na pytania dziennikarzy po wyjściu z katowickiej prokuratury. Stwierdził jedynie, że przesłuchanie "poszło sprawnie".Czarnecki to pierwszy przesłuchany w aferze KNF. Roman Giertych, który reprezentuje bankiera, zapewnił na Twitterze, że na jego wniosek przesłuchani zostaną wszyscy członkowie Komisji Nadzoru Finansowego Przypomnijmy: afera KNF rozpoczęła się od publikacji tekstu w "Gazecie Wyborczej". Bankier Leszek Czarnecki nagrał swoją rozmowę z Markiem Chrzanowskim, podczas której były już szef KNF miał złożyć mu korupcyjną propozycję na kwotę około 40 mln zł. Szybko okazało się, że to tylko czubek góry lodowej, a afera zatacza coraz szersze kręgi.Źródło: TVN24