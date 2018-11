"Nigdy nie wydawałem bratu poleceń". Kaczyński zeznaje w procesie przeciw Wałęsie

Lech Wałęsa i Jarosław Kaczyński w gdańskim sądzie. Proces lidera PiS przeciwko historycznemu przywódcy "Solidarności" dotyczy słów Wałęsy na temat rzekomej odpowiedzialności Jarosława Kaczyńskiego za katastrofę smoleńską. • fot. Jan Rusek/Agencja Gazeta

rwa rozprawa w procesie Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie w związku ze słowami, jakie były prezydent powiedział na temat odpowiedzialności lidera PiS za katastrofę smoleńską. Mimo negocjacji nie doszło do ugody. Jako pierwszy zeznawać zaczął Jarosław Kaczyński.– Nigdy nie wydawałem bratu żadnych poleceń – powiedział prezes PiS przed gdańskim sądem w procesie przeciwko Lechowi Wałęsie za rzekome naruszenie dóbr osobistych. Lider PiS odpowiedział tak na pytanie sądu o jego rozmowę z Lechem Kaczyńskim przed katastrofą smoleńską Kaczyński został zapytany, czy wypowiedzi Wałęsy wpłynęły na jego wizerunek. – W oczywisty sposób wpłynęły na mój wizerunek – stwierdził lider PiS. – To jest dezawuowanie – dodał.– Oskarżenia, że jestem winien śmierci 96 osób, w tym mojego brata, odnajduję nawet w listach, które otrzymuję. Być może wśród nich są takie, które odwołują się do wypowiedzi pozwanego, ale teraz nie mogę tego potwierdzić – dodał Jarosław Kaczyński przed sądem w Gdańsku.– Nie pogodziłem się ze śmiercią mojego brata. Czarny krawat i ten garnitur jest tego symbolem – dodał Jarosław Kaczyński.Proces to efekt głośnych słów Wałęsy na temat odpowiedzialności Jarosława Kaczyńskiego za katastrofę smoleńską . "Moim zdaniem Jarosław Kaczyński ponosi największą odpowiedzialność za tragedię smoleńską, a także za niszczenie dorobku Solidarności" – stwierdził Lech Wałęsa na Facebooku w 2016 r. Nawoływał do tego, by jak najszybciej pozbawić Kaczyńskiego możliwości dalszego szkodzenia Polsce.Kilka miesięcy temu Lech Wałęsa poprosił Jarosława Kaczyńskiego o wybaczenie , jednak jak potem zaznaczył, nie wycofuje swoich słów o odpowiedzialności lidera PiS za katastrofę w Smoleńsku.