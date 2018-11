"Kanalia" i "degenerat". Instytut Wałęsy reaguje na niebywałe słowa o byłym prezydencie w TVP Info

Na antenie TVP Info doszło do szkalowania prezydenta Lecha Wałęsy. • Screen z programu "Minęła 20" TVP Info

"Kanalia", "bestia w ludzkim ciele" – m.in. takimi słowami określono Lecha Wałęsa w programie "Minęła dwudziesta" TVP Info. Wypowiedział je zaproszony do programu działacz opozycji antykomunistycznej Ryszard Majdzik. Redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz nazwał zaś Wałęsę "kanalią". To wszystko spotkało się z reakcją Instytutu Lecha Wałęsy.Instytut Lecha Wałęsy domaga się przeprosin i zadośćuczynienia. "Skandaliczna 'nagonka' na Lecha Wałęsę przygotowana przez TVP info w dniu 22.11.2018r. jest w naszej ocenie i wielu milionów Polaków niedopuszczalna, a autorzy pomówień powinni stanąć przed sądem. Instytut Lecha Wałęsy kategorycznie przeciwstawia się rozpowszechnianiu kłamliwych i naruszających dobra osobiste informacji o naszym fundatorze" – czytamy na facebookowym profilu Instytutu Lecha Wałęsy.– Dla mnie człowiek, który donosił za pieniądze na swoich kolegów po masakrze na Wybrzeżu roku 70., jest zwykłą kanalią. Agent Bolek , który nigdy się nie przyznał do popełnionych przez siebie łotrostw przeciwko swoim kolegom, przeciwko Polsce, przeciwko narodowi. To człowiek, który jest kłamcą – powiedział na antenie TVP Info Majdzik.– Kasta sędziowska i totalna opozycja traktują Wałęsę jako swój relikt. To jest ich relikt zaprzaństwa, kłamstwa, przestępczości. Oni zawsze będą tego reliktu bronić. To jest ich relikt, to nie jest relikt Polaków – kontynuował. W kolejnej wypowiedzi stwierdził, że w Wałęsie "tkwi bestia w ludzkim ciele".Jakby tego było mało, redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz nazwał Wałęsę degeneratem. Tak dziennikarz odniósł się do słów byłego prezydenta o Jadwidze Kaczyńskiej. – Trzeba być degeneratem, żeby w ten sposób mówić o nieżyjącej matce człowieka, który jest na sali – tłumaczył.Przypomnijmy, że 22 listopada odbył się proces Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie w związku ze słowami, jakie były prezydent powiedział na temat odpowiedzialności lidera PiS za katastrofę smoleńską.źródło: TVP Info