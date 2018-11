Obecny Rzecznik Praw Dziecka przerażony decyzją posłów. O następcy mówi ostro

Marek Michalak zwraca uwagę na to, że złamano prawo podczas wyboru nowego Rzecznika Praw Dziecka. • Fot. Łukasz Antczak / Agencja Gazeta

arek Michalak nie ma wątpliwości co do tego, że posłowie złamali prawo przegłosowując kandydaturę Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Michalak, którego kadencja na tym stanowisku się powinna skończyć w sierpniu, zwraca uwagę na szczegół, który całkowicie dyskredytuje osobę Pawlaka na stanowisku RPD.– Patrząc na CV, które zostało przedstawione parlamentowi, wydaje się, że tego punktu ustawowego, ten kandydat niestety nie spełnia wymogów – powiedział w sobotę na antenie Radia ZET Marek Michalak . Odchodzącemu Rzecznikowi Praw Dziecka chodzi o pewien "szczegół", na który nie zwrócili uwagi posłowie PiS forsujący tę kandydaturę w Sejmie.Ustawa mówi wyraźnie, że RPD może zostać osoba, mająca co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub na ich rzecz. Takim doświadczeniem Pawlak pochwalić się nie może. W jego CV można znaleźć, że przez dwa lata był dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich.W departamencie tym Mikołaj Pawlak sprawował nadzór nad zakładami poprawczymi, sądami rodzinnymi czy schroniskami dla nieletnich. To właśnie wtedy wpadł na pomysł obniżenia wieku, od jakiego można karać nieletnich – do 10 lat.źródło: Radio Zet