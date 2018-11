On też spotkał Tuska na ulicy w Brukseli z zakupami. Teraz wyjaśnia, czy to mogła być ustawka

Bartek Padyasek z D-Bomb spotkał Donalda Tuska na ulicy w Brukseli przed rokiem. Teraz opowiada, czy to mogła być ustawka. • Fot. Instagram.com / dbomb_bartek

S

Spotted by a colleague in the local supermarket - European Council President @donaldtusk queuing for eggs ahead of a big weekend. Tonight he will meet @theresa_may on the eve of a summit to sign off the #Brexit agreement. pic.twitter.com/dQZ0PQtVbi — Mark Stone (@Stone_SkyNews) 24 listopada 2018

D-Bomb - Jeżeli To Grzech • YouTube.com / DBombVEVO

obotnie zdjęcie zostało wykonane z ukrycia. Wygląda, jakby Donald Tusk nie wiedział, że został sfotografowany, gdy stał w lokalnym supermarkecie w Brukseli w kolejce po jajka. Ale zaraz, zaraz... Może to tylko tak wygląda? Na prawicy od razu pojawiły się podejrzenia, że to zwykła ustawka. Zdjęcie szefa Rady Europejskiej zamieścił na Twitterze brytyjski korespondent Sky News Europe Mark Stone . Na fotografii widać Tuska stojącego tyłem, trzymającego w ręku siatkę z zakupami. Wokół niego na zdjęciu są tylko osoby, które również oczekują w kolejce na stoisku z owocami i warzywami. Ani śladu ochrony.Zdjęcie w weekend stało się hitem internetu. Udostępnił je m.in. dziennikarz "Rzeczpospolitej" Michał Kolanko. Jego wpis skomentował Paweł Rybicki, były prawicowy dziennikarz, który dziś współpracuje z obozem "dobrej zmiany" w roli eksperta od mediów społecznościowych."Michał, ale wiesz, że to ustawione foto? Tusk nawet w budynku Rady Europejskiej chodzi z ochroną 2x większą niż premierzy rządów. Mam nadzieję, że jako doświadczony dziennikarz polityczny dobrze sobie zdajesz z tego sprawę i nie nabierasz się na tę dziecinadę" – napisał Rybicki.Ustawka? Postanowiliśmy o to zapytać lidera grającego dance i disco-polo zespołu D-Bomb, który wraz z kolegą niemal ponad rok temu też spotkał Donalda Tuska na ulicy w Brukseli . Rozmowa zakończyła się wspólną fotką. Bartek Padyasek mówi nam, jak to wówczas wyglądało.Zupełny przypadek! I ja, i kolega byliśmy w szoku. No, bo kto by się spodziewał Donalda Tuska, który idzie sobie spokojnie ulicą z zakupami bez żadnych ochroniarzy.Sądząc po naszej elicie politycznej, sądziliśmy, że każdy, nawet najmniejszy z polityków, ma swoją ochronę. A tutaj – nikogo wokół. Ulica była zupełnie pusta... Hm, chyba że zamknęli całą ulicę dla niego? A nas przepuścili przez przypadek?To była niedziela rano, już po naszym sobotnim koncercie w Brukseli. W Belgii w niedziele w godzinach przedpołudniowych otwarte są nieliczne sklepy spożywcze. Nawiasem mówiąc, my też właśnie wracaliśmy ze sklepu spożywczego.Właśnie przechodziliśmy po pasach przez tę pustą ulicę i nagle kolega mówi: "Ty patrz, Donald Tusk!". Wtedy mnie się włączyło takie myślenie: "Jak to? Przecież jeśli jest to Donald Tusk, to wokół powinni być ochroniarze, limuzyny, może nawet jakieś helikoptery nad ulicą".Właśnie o to mi chodzi – ja w politykę się zupełnie nie wtrącam i nie oceniam go w tych kategoriach. Dla mnie to po prostu było zaskakujące, że człowiek na takim stanowisku chodzi po mieście bez ochrony. Nawet później rozmawialiśmy z kolegami i zastanawialiśmy się, czy tak być powinno. To się działo rok po zamachach w Brukseli . Doszliśmy wówczas do wniosku, że to jednak jest dość ryzykowne.Ja początkowo nie chciałem wierzyć, że to Tusk i myślałem, że to musi być ktoś do niego podobny. Ale szedł z żoną i uznałem, że dwa sobowtóry to już niemożliwe i że to musi być ta para.Oczywiście to my podeszliśmy do nich, bo to my ich rozpoznaliśmy. Zapytaliśmy, czy możemy zrobić sobie zdjęcie. Zamieniliśmy parę zdań.To było króciutkie, szybkie spotkanie. I my byliśmy zaszokowani, i oni powiedzieli nam, że wracają z zakupami na obiad...Tu już nie mam pojęcia. Może robią sobie sami, może mają jakąś panią do pomocy, która im gotuje – o tym nie rozmawialiśmy. Widziałem tylko, że niosą zakupy, ale w siatki nie zaglądałem.Oczywiście on.No, fakt. Może był zapracowany i nie zdążył zrobić zakupów wcześniej.Nie, o tym nie było rozmowy. Powiedzieliśmy, że graliśmy dla Polonii. Donald Tusk odpowiedział, nam, że to super, życzył nam powodzenia. Pewnie sam też się nie spodziewał, że w niedzielę rano na pustej ulicy w Brukseli spotka dwóch Polaków, którzy będą chcieli z nim sobie zrobić zdjęcie.Fakt, Polaków jest dużo i koncert w Brukseli był bardzo fajny.Bartek Padyasek, lider zespołu D-Bomb , grającego dance i disco-polo. Grupa koncertuje nie tylko w Polsce, ale też w klubach Wielkiej Brytanii, USA czy Włoch. Jej przeboje to choćby "Oczy pełne łez", "Do końca naszych dni", "Jeżeli to grzech" czy "Lubię Cię".