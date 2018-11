Gowin odwołał spotkanie z ambasadorką USA. Obraził się za o jej słowa o wolnych mediach

Jarosław Gowin prowadzi własną politykę zagraniczną? Odwołał spotkanie z ambasador USA, bo nie spodobały mu się jej słowa o wolności mediów. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

NEWS @DoRzeczy_pl. Jak ustaliłem, wicepremier @Jaroslaw_Gowin odwołuje spotkanie z ambasador Mosbacher po jej słowach dotyczących sytuacji mediów w Polsce. Miała ona zostać odebrana przez wicepremiera jako przykład nieformalnego nacisku na ustawodawce. https://t.co/zkIpDAvEMj — Marcin Makowski (@makowski_m) 26 listopada 2018

Wicepremier Jarosław ”Niezłomny” Gowin. pic.twitter.com/QOIe7pZUge — Grzegorz Gruchalski (@Gruchalski) 26 listopada 2018

Gowin pokazal na rozkaz "kaczego" ,,,,focha..?

To może PiS kosztować więcej niż się spodziewają,,i to mnie cieszy — Jan Howah (@48Yanii) 26 listopada 2018

Gowin odwołał spotkanie z ambasador USA, bo pani ambasador mówiła o wolnych mediach. To jest najlepsza recenzja rządu ;) — Robert Pisarzowski (@RPisarzowski) 26 listopada 2018

Gowin jak lew? Ujął się honorem? na czyje polecenie? https://t.co/2YhtxfboTy — Leszek Balcerowicz (@LBalcerowicz) 26 listopada 2018

icepremier Jarosław Gowin postanowił odwołać spotkanie z ambasador USA Georgette Mosbacher. Jak ujawniono w poniedziałkowy wieczór, przyczyną tego afrontu dyplomatycznego mają być słowa ambasador o sytuacji mediów w Polsce. Wicepremier uznał, że przedstawicielka USA wywiera nieformalny nacisk na obóz "dobrej zmiany". Georgette Mosbacher na spotkaniu z polskimi parlamentarzystami ostrzegła, że nie będzie mogła Polsce pomóc, jeśli rząd PiS będzie próbował w jakikolwiek sposób ograniczać wolność mediów. Ambasador próbowała też dowiedzieć się, czy jest przygotowywana jakaś nowa ustawa medialna, która mogłaby ograniczyć tę wolność.Jarosław Gowin słowa ambasador USA potraktował jako próbę nieformalnego wywierania presji na ustawodawcę. I najwyraźniej bardzo to się nie spodobało wicepremierowi, tak bardzo, że postanowił odwołać spotkanie z ambasador Mosbacher.Jeszcze w niedzielę wydawało się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości woli nie narażać się Unii Europejskiej i USA . Pod naciskiem TSUE wycofał się z reformy Sądu Najwyższego, a prokuratura chyłkiem wycofała zarzuty stawiane operatorowi TVN - stacji, w której udziały mają amerykańscy właściciele.Tymczasem Jarosław Gowin na własną rękę prowadzi politykę zagraniczną i w chwili, gdy Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie okręty, wicepremier obraża ambasador USA. Jak informuje Marcin Makowski z "Do Rzeczy", spotkanie miało dotyczyć spraw ogólnopolitycznych, a zaproponowała je Mosbacher Decyzja Gowina jest o tyle dziwna, że rząd PiS wielokrotnie powtarzał, jak bardzo zależy mu na świetnych relacjach z USA. Co więcej, zapewniał, że te relacje już są świetne. Pozostaje mieć nadzieję, że po odwołaniu spotkania przez wicepremiera nie będą... jeszcze gorsze.Tymczasem na Twitterze informacja o decyzji Jarosława Gowina już się zaczyna rozchodzić i komentarze pod adresem wicepremiera nie są zbyt pochlebne. Leszek Balcerowicz pyta, na czyje polecenie Gowin postanowił "być jak lew i ująć się honorem".źródło: "Do Rzeczy"