Ta nowelizacja to za mało. Czeska komisarz ujawnia, co dalej ws. polskich sądów

Komisja Europejska nadal będzie analizować stan wymiary sprawiedliwości w Polsce – informuje unijna komisarz Vera Jourová • Fot. Screen z YouTube / Notaires de France - Conseil supérieur du notariat

J

eśli ktokolwiek w Prawie i Sprawiedliwość myślał, że wystarczy przegłosować siódmą nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, żeby rozwiać chmury zbierające się nad Polską to był w błędzie. Komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourová poinformowała, że w Komisja Europejska kontynuuje działania wobec Polski w sprawie sądów.W grudniu zeszłego roku KE wszczęła wobec Polski procedurę zawartą w artykule 7. unijnego traktatu. Obserwują reakcję polityków PiS wydawało się, że nic sobie z tego nie robią. Ale później zdarzył się cud – PiS wycofało się z kilku istotnych zmian w reformie Sądu Najwyższego. Parlamentarzyści błyskawicznie przegłosowali nowelizację ustawy o SN , prezes Małgorzata Gersdorf i inni odesłani wcześniej na emerytury sędziowie mogą wrócić do pracy.Okazuje się jednak, że jedna nowelizacja to za mało. Vera Jourová , czeska komisarz do spraw sprawiedliwości w Komisji Europejskiej powiedziała dla Czeskiego Radia, że KE zamierza kontynuować działania wobec Polski w sprawie sądów. Podkreśliła, że docenia fakt wprowadzenia nowelizacji, ale to wciąż za mało, bo lista zastrzeżeń jest dłuższa.Procedura artykułu 7. uruchomiona (po raz pierwszy w historii Unii) przeciwko Polsce nie zostanie wstrzymana. PiS zdaniem Fransa Timmermansa i Very Jourowej ma jeszcze wiele do poprawienia. – Pilnie się przyglądamy sytuacji sądownictwa w Polsce – zapewniła słuchaczy czeska polityk.Źródło: Český rozhlas