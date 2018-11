Jest wyrok w sprawie Pawłowicz kontra Owsiak. Żadna ze stron nie będzie zadowolona

Podczas rozprawy Pawłowicz kontra Owsiak nie brakowało emocji. • Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

P

o raz drugi Jerzy Owsiak przegrał w sądzie z Krystyną Pawłowicz. Tym razem posłanka PiS oskarżyła go o stworzenie obrażającej ją strony na Facebooku oraz za wypowiedzi z 2014 roku. Jak podaje "Gazeta Wyborcza" szef WOŚP musi przeprosić Pawłowicz. Wyrok sądu nie jest prawomocny.Podczas procesu pomiędzy Krystyną Pawłowicz a Jerzym Owsiakiem nie brakowało emocji. Posłanka PiS zarzuciła szefowi WOŚP, że był "inspiratorem" założenia na Facebooku strony "Ruch Wypier... Krystyny Pawłowicz w Kosmos". Dodatkowo w pozwie cywilnym zwróciła uwagę na jego wypowiedzi i komentarze pod jej adresem z 2014 roku.Według informacji " Gazety Wyborczej " Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Owsiak musi za nie przeprosić Pawłowicz . Wyrok nie jest prawomocny. Kwestia strony na Facebooku została oddalona, jak również sprawa 50 tys. zł zadośćuczynienia, które Owsiak miałby zapłacić Pawłowicz.Posłanka PiS znana jest z ciętych ripost i wulgarnych wpisów w mediach społecznościowych, co podczas rozprawy podkreślał szef WOŚP. Zwracał uwagę na używany przez nią język nienawiści. Nie mniej jednak sąd przyznał rację Pawłowicz. Owsiak zapowiedział już apelację. To druga sprawa , którą Owsiak przegrał z Pawłowicz. Wcześniejsza dotyczyła wypowiedzi szefa WOŚP z "Przystanku Woodstock" kiedy mówił, żeby posłanka "spróbowała seksu".Źródło: " Gazeta Wyborcza