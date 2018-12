Andrzej Duda będzie leciał z Wałęsą w jednym i to małym samolocie. Mówi, co o tym sądzi

Andrzej Duda uważa wspólny lot z Lechem Wałęsą na pogrzeb prezydenta Busha za coś całkowicie "normalnego". • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

N

a pokładzie niewielkiego, szesnastoosobowego Gulfstreama G550 Andrzej Duda nie ucieknie przed kontaktem z Lechem Wałęsą. Prezydent nie widzi w tym jednak żadnego problemu. – Uważam, że jest to rzecz całkowicie naturalna i nie widzę w tym nic nadzwyczajnego – powiedział.– Pan prezydent Wałęsa, jego biuro, zwróciło się do nas, z prośbą do mnie, czy pan prezydent może lecieć razem ze mną samolotem na pogrzeb. Oczywiście się zgodziłem, bo był prezydentem Polski w czasie, w którym pan prezydent George H.W. Bush był prezydentem Stanów Zjednoczonych – mówił Andrzej Duda przebywający na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach.Z kolei w rozmowie z Polsat News Lech Wałęsa zapowiedział, że na lot założy koszulkę z napisem "Konstytucja" . – Powiedziałem, że nawet do trumny, gdy nie dojdziemy do wolności, do trójpodziału władzy, proszę mnie do trumny włożyć w tej koszulce – zapowiedział były prezydent. Pogrzeb George'a H.W. Busha odbędzie się w środę . Nabożeństwo żałobne w Narodowej Katedrze Kościoła Episkopalnego rozpocznie się o godz. 11 czasu miejscowego (godz. 17:00 w Polsce).Źródło: polsatnews.pl