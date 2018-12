"Być może to fake news". Macierewicz komentuje doniesienia o nowej partii Rydzyka

Antoni Macierewicz skomentował w TV Republika doniesienia o nowej partii ojca Rydzyka. • Fot. Wojciech Kardas / Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

– Być może mamy do czynienia z fake newsem – tak bliski ojcu Rydzykowi Antoni Macierewicz skomentował doniesienia o powstaniu nowej partii, za którą ma stać słynny toruński redemptorysta. Macierewicz miał rozmawiać z nim kilka dni temu. I duchowny, według relacji Macierewicza, o temacie nic nie wiedział.– A już na pewno sam nie organizuje takiego ruchu. Jego celem jest jedynie podejmowanie działań, które są skupione na tworzeniu dobra wspólnego – dodał Macierewicz na antenie TV Republika.Byłego szefa MON zapytano też, czy sam weźmie udział w nowej inicjatywie. Odpowiedział, że nie wie, jakie są plany Opatrzności Bożej. We wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o rejestrację nowej partii politycznej Ruch Prawdziwa Europa – ujawniła Wirtualna Polska. Partia ma przywrócić katolickie wartości i walczyć z ateizmem, neomarksizmem, nihilizmem i hedonizmem.Pojawiły się także nazwiska łączone z nowym ugrupowaniem. Przedstawiliśmy w naTemat krótkie biogramy domniemanych polityków nowej partii . Wśród nich mają znaleźć się między innymi poseł PiS i były wiceprezes PZU Andrzej Jaworski, były minister środowiska Jan Szyszko oraz posłanka Anna Sobecka. O kulisach nowej inicjatywy pisał w naTemat Tomasz Ławnicki Szeroko komentowany jest między innymi fakt nieobecności Jarosława Kaczyńskiego na 27. urodzinach Radia Maryja. Niektórzy spekulują, że to właśnie przecieki o nowej formacji ojca dyrektora miały skłonić prezesa PiS do takiej właśnie decyzji.źródło: TV Republika