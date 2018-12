"Czy Tobie nie jest wstyd, jak oglądasz TVP Info?". Mazurek skłonił Czabańskiego do szczerości

Krzysztof Czabański u Roberta Mazurka w RMF FM ocenił dziennikarstwo w TVP Info. • Fot. screen ze strony YouTube.com / Fakty RMF FM

o chyba najmocniejsza z możliwych recenzji dokonań Telewizji Polskiej. Autorem jej jest zaś przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Do dokonania tej oceny skłonił Czabańskiego w porannej rozmowie w RMF FM Robert Mazurek.Wywiad rozpoczął się od tematu zawieszonego w TVP Wojciecha Cejrowskiego . Wszystko odbywało się w konwencji per "panie przewodniczący" lub "panie pośle" z jednej strony oraz "panie redaktorze" z drugiej strony. Ale w pewnym momencie Robert Mazurek konwencję zmienił, przyznając słuchaczom, że z Krzysztofem Czabańskim znają się od dawna.– Między nami dziennikarzami, między nami starymi znajomymi: Czy tobie, Krzysztofie, nie jest po prostu tak po ludzku wstyd, jak oglądasz TVP Info? – zapytał Mazurek. Czabański odpowiedział niemal bez zastanowienia. – Nie, nie jest mi wstyd, jak oglądam TVP Info. Również dlatego, że musimy dawać... – mówił szef RMF. – Co ty mi tu gadasz!? – przerwał mu Mazurek.Czabański próbował wyjaśniać, że widzi "różne błędy warsztatowe", podkreślał przy tym, że dostrzega je "nie tylko po stronie telewizji publicznej". – Rozumiem, że ty masz na myśli paski? – zapytał dociskany przez Mazurka. – Nie tylko paski! Przecież to, co oni tam robią, to się w głowie nie mieści – emocjonował się dziennikarz RMF FM.– Dlaczego? Niektóre rzeczy robią dobrze, niektóre rzeczy robią źle... – ciągnął Czabański. Wówczas zrezygnowany Mazurek odpuścił sobie rozmowę na "ty". – Czy to jest dziennikarstwo, pana zdaniem, panie przewodniczący? – zapytał. I wtedy padło to najszczersze ze szczerych wyznanie: "Czasem jest, czasem nie jest".Krzysztof Czabański od lat 60. do wybuchu "Solidarności" należał do PZPR. Później był redaktorem "Tygodnika Solidarność, a po wprowadzeniu stanu wojennego publikował w podziemnej prasie. Po upadku PRL był m.in. prezesem Polskiej Agencji Prasowej i Polskiego Radia. Od 2016 r. stoi na czele Rady Mediów Narodowych powołującej władze mediów publicznych. Wiosną "Super Express" pisał, że Czabański jest "resortowym dzieckiem" . Jego ojciec, Tomasz, w czasach Polski Ludowej nie tylko pisał dla "Dziennika Ludowego", lecz był również tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa. Obecny szef RMN wyjaśnił tabloidowi, że ojciec opuścił jego rodzinę, gdy miał kilka lat i on potem nie miał z nim kontaktu.źródło: rmf24.pl