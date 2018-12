Staniszkis zdradza, po co Rydzykowi własna partia. Ma działać w imieniu Kościoła

Profesor Staniszkis wie po co ojcu Rydzykowi partia • Fot. Renata Dąbrowska/Agencja Gazeta

artia ojca Tadeusza Rydzyka jest na rękę Kościołowi? Tak uważa Jadwiga Staniszkis. – Hierarchowie z niepokojem obserwują to, że PiS przesuwa Polskę na Wschód – twierdzi profesor. I dodaje, że lekarstwem na to jest właśnie ugrupowanie założyciela Radia Maryja.Ostatnio coraz częściej mówi się o ojcu Rydzyku i jego własnej partii Ruch Prawdziwa Europa . Spekuluje się, że przejdzie do niej część polityków PiS oraz że to ruch wykalkulowany wyłącznie pod pieniądze . Teraz głos w tej sprawie zabrała profesor Jadwiga Staniszkis – Rydzyk jest dużo bardziej skomplikowaną postacią niż stereotypy, które krążą na jego temat. Myślę, że się z Kościołem próbuje pogodzić, a jego powrót do polityki jest narzędziem, którego hierarchowie używają przeciwko demoralizacji szerzonej przez PiS. Jest swego rodzaju ochotnikiem, który realizuje tę politykę Kościoła – stwierdziła w rozmowie z "Super Expressem".Według Staniszkis ojciec Rydzyk chce więc... osłabić PiS. A to jest na rękę Kościołowi. – PiS jest po prostu niebezpieczny i za taki uważa go Kościół. Hierarchowie rozumieją, czym jest zachodnia kultura i z niepokojem obserwują to, że PiS przesuwa Polskę na Wschód – dodała profesor. Staniszkis podkreśliła również, że "Rydzyk jest jednym z narzędzi Kościoła w tej grze".Źródło: Super Express