Nie ma na to słów. Okrutna fala hejtu po śmierci Jolanty Szczypińskiej

Jolanta Szczypińska zmarła w wieku 61 lat • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

nternetowi hejterzy nie odpuszczają nawet w przypadku śmierci. Ich celem stała się teraz zmarła posłanka PiS Jolanta Szczypińska. Komentarze na jednej z grup na Facebooku były skandaliczne. Szef MSWiA Joachim Brudziński obiecał działania w tej sprawie. Śmierć Jolanty Szczypińskiej poruszyła polskich polityków – nie tylko z partii rządzącej, w tym Jarosława Kaczyńskiego , ale również z opozycji . Wielu podkreślało, że posłanka była w PIS osobą wyjątkową Jednak nie wszyscy potrafią okazać szacunek. A jeśli nie podzielają szacunku – to przynajmniej mogliby pomilczeć. Niestety, po śmierci Szczypińskiej w sieci wylała się fala okrutnego hejtu.Screenami z grupy na Facebooku "Jestem gorszego sortu" podzielił się jeden z użytkowników Twittera. Komentarze internautów są naprawdę skandaliczne. "Pier...a" szuja, nie człowiek", "Jednego pisiora mniej", "Jeszcze jeden, jeszcze jeden!", "Kaczka następna" – to tylko niektóre z hejterskich komentarzy.Administrator facebookowej grupy, Sławomir Potapowicz z Nowoczesnej, potępił już zachowanie części jej członków. Jak zaznaczył, "zachowania, z którymi mamy do czynienia obecnie w związku ze śmiercią pani posłanki Szczypińskiej są objawem mowy nienawiści i są niedopuszczalne".Hejterów potępiają już inni internauci, a szef MSWiA Joachim Brudziński zapowiedział na Twitterze, że nie unikną oni odpowiedzialności.