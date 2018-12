Kałuża zapomniał, że milczenie jest złotem. Udzielił kuriozalnego wywiadu TVP Info

Wojciech Kałuża udzielił wywiadu TVP Info. Niezbyt dobrze obronił się w nim po zdradzie wyborców Koalicji Obywatelskiej. • Fot. Kamila Kotusz / Agencja Gazeta

tym, że "milczenie jest złotem" pamiętać powinni szczególnie politycy, ale niestety mądrości tej zabrakło Wojciechowi Kałuży. Śląski samorządowiec, który zakpił z wyborców zamieniając Nowoczesną na PiS, postanowił przyjąć zaproszenie do TVP Info, gdzie pozwolił sobie na rozbrajającą szczerość w sprawie transferu i... utyskiwał nad rozpadem Nowoczesnej.Wojciech Kałuża był gościem programu "Kobiecym okiem" w TVP Info, gdzie szczerze opisał m.in. kulisy transferu w szeregi "dobrej zmiany". – Ja sobie wyłączam telefon, bo mam dość. W dzień poprzedzający sesję jest gorąco, bo można sobie wyobrazić, co się stało, gdy jeden z radnych koalicji nie odbiera telefonu. Ja w tym czasie, mając wiedzę, jak wygląda sytuacja w koalicji - czyli SLD z PSL rządzą województwem - wiem, z kim rozmawiać w Prawie i Sprawiedliwości, żeby spróbować tę sytuację odwrócić – tak wspominał decydujące chwile.I zdradził, że poszedł do Grzegorza Tobiszowskiego oraz Michała Dworczyka. Kałuża nie wykazywał zawstydzenia tym, że zakpił z wyborców , których poparcie uzyskał jako kandydat Koalicji Obywatelskiej. Stwierdził tylko, że czuje pewną ulgę po tym, jak Nowoczesna rozpadła się także w Sejmie. – Nie jestem jedyną czarną owcą w polityce – ocenił.Powszechnie mówi się, że to jego zdrada doprowadziła do powstania napięć w Koalicji Obywatelskiej, które niedawno skończyły się przejściem Kamili Gasiuk-Pihowicz i kilku innych posłów Nowoczesnej do nowego, w pełni jednoczącego opozycję klubu parlamentarnego PO – Koalicja Obywatelska. Tymczasem Wojciech Kałuża ośmielił się krytykować tę sytuację.– Widzę, że przewodniczący Schetyna realizuje swój chirurgiczny plan zniszczenia tego ugrupowania, przejęcia go. To jest oczywiście w jego interesie, żeby Nowoczesna zniknęła ze sceny politycznej. Patrząc na jego działanie, to jest to naturalny proces, który musi się dopełnić – stwierdził.źródło: TVP Info