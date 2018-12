Rosati też prosi się o pozew od Kaczyńskiego? Ten wpis prezesa może dotknąć do żywego

Dariusz Rosati na Twitterze napisał o tym, co "z pewnością" działo się na pokładzie prezydenckiego Tupolewa. • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

L





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ech Wałęsa musi przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za słowa o jego odpowiedzialności za katastrofę smoleńską. Były prezydent próbuje tłumaczyć swoje słowa, a na Twitterze wspomógł go w tym były szef polskiej dyplomacji Dariusz Rosati. Zrobił to jednak w taki sposób, że wywołał poważne oburzenie.– Z wolności słowa trzeba korzystać odpowiedzialnie – mówiła sędzia Weronika Klawonn z gdańskiego sądu, uzasadniając wyrok w procesie Jarosław Kaczyński kontra Lech Wałęsa . Były prezydent ma przeprosić prezesa PiS m.in. za słowa, iż ten miał w ostatniej rozmowie telefonicznej z bratem wydać nakaz lądowania w Smoleńsku, mimo złej pogody, czym doprowadził do katastrofy lotniczej.– Wiemy, że Lech Wałęsa nie poznał treści ostatniej rozmowy braci Kaczyńskich. Nie ma żadnych dowodów na to, że istnieje nagranie ostatniej rozmowy braci Kaczyńskich – tłumaczyła sędzia.Były prezydent spróbował wytłumaczyć swoje intencje i wyraził żal: – Wydawało mi się, że sąd dąży do ustalenia prawdy. Na to, że Kaczynski rozmawiał z bratem o stanie zdrowia mamy, nie ma dowodu. Sąd chce dowodów, a jedynym istniejącym dowodem jest nagrana rozmowa tuż przed katastrofą.Do dyskusji włączył się Dariusz Rosati, pisząc, iż "z całą pewnością podczas rozmowy braci była omawiana sprawa lądowania we mgle i z całą pewnością Jarosław Kaczyński nie odradzał bratu lądowania, bo prezydent by posłuchał". Według europosła PO Jarosław Kaczyński "będzie tego świadomy do końca życia". "Stąd desperackie próby przykrycia tego teorią zamachu" – ocenił.Wpis Rosatiego wywołał oburzenie. "Wchodzi pan trochę w buty Wałęsy" – zwrócił uwagę jeden z internautów, sugerując, że i europoseł może się liczyć z pozwem ze strony prezesa PiS. I był to jeden z delikatniejszych komentarzy."Ależ z pana odrażająca kanalia" – ocenił wpis Rosatiego Rafał Ziemkiewicz.Wyrok gdańskiego sądu nakazujący Lechowi Wałęsie przeprosiny Jarosława Kaczyńskiego nie jest prawomocny. Były prezydent zapowiedział, że będzie w tej sprawie się odwoływał – aż po Trybunał w Strasburgu