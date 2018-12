"Swego rodzaju korupcja". Poważne oskarżenia Petru pod adresem Gasiuk-Pihowicz

Ryszard Petru stwierdził, że przejście Gasiuk-Pihowicz do Koalicji Obywatelskiej było swego rodzaju korupcją polityczną. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

yszard Petru w poniedziałkowy wieczór skomentował opuszczenie przez Kamilę Gasiuk-Pihowicz klubu Nowoczesnej i przejście do nowego klubu PO - Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem założyciela i pierwszego przewodniczącego Nowoczesnej, była to "swego rodzaju korupcja polityczna".To był najgłośniejszy transfer ostatnich dni. Kamila Gasiuk-Pihowicz , dotychczasowa przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowoczesnej wraz z sześciorgiem innych posłów opuściła klub Nowoczesnej i przeszła do PO - Koalicji Obywatelskiej. Dołączył do nich także poseł Piotr Misiło, który opuścił Nowoczesną kilka dni wcześniej.– Moim zdaniem Koalicja Obywatelska została zniszczona, jest w takcie konsumpcji. Nie wierzę, że ona sama nagle wpadła na ten pomysł i takie rzeczy nie dzieją się przypadkowo – mówił Ryszard Petru na antenie Polsat News.– Są plotki, że została propozycję drugiego miejsca do Parlamentu Europejskiego, co jest swego rodzaju korupcją polityczną – oskarżał polityk w rozmowie z Dorotą Gawryluk źródło: Polsat News