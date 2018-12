Zwrot akcji ws. bonifikaty! Trzaskowski zmienił zdanie po zmasowanej krytyce

Rafał Trzaskowski ugiął się ws. bonifikaty za przejście na własność z użytkowania wieczystego. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

R

ekomenduję powrót do bonifikaty w wysokości 98 proc. – powiedział na konferencji prasowej w Sejmie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tym samym przejście z użytkowania wieczystego na własność na gruntach miejskich w stolicy będzie znacznie tańsze.Obniżenie bonifikaty do 60 proc. warszawscy radni Koalicji Obywatelskiej przegłosowali na sesji 13 grudnia. Opozycja była oburzona, także władze centralne zaczęły wykorzystywać działania Trzaskowskiego politycznie , a jak obliczono, budżet miasta zyskałby na tym 1,7 mld zł . Ale tyle straciliby mieszkańcy.Pojawiły się też głosy, że obniżenie bonifikaty zablokuje wojewoda mazowiecki . Ostatecznie jednak jego interwencja nie była do niczego potrzebna.Przypomnijmy, że dziennikarz InnPoland.pl Konrad Bagiński podsumował straty finansowe , które poniósłby każdy mieszkaniec Warszawy na użytkowaniu wieczystym z tytułu przejścia na własność z powodu obniżonej bonifikaty.